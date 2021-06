A estratégia do Barcelona: emprestar Pjanić para não perder mais dinheiro

O Barcelona ainda precisa pagar 45 milhões de euros por Pjanić, e considera emprestar o jogador para não perder mais dinheiro

O Barcelona prepara uma estratégia para negociar o atacante Miralem Pjanić. Segundo a rádio RAC1, os agentes do jogador se reuniram com a diretoria do Barcelona para tratar sobre a saída do atleta.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Pjanić chegou ao Barcelona após uma troca do volante Arthur com a Juventus. O jogador não conseguiu ter uma sequência na Espanha, muitas vezes ficando no banco de reservas.

Conforme apurou a Goal, o Barça precisaria vender o jogador por pelo menos 45 milhões de euros (aproximadamente R$ 370 milhões), para não perder o investimento feito no atleta.

Solução para Pjanic: repitir a 'fórmula Arda Turan'

O Barcelona considera vender, e até mesmo emprestar o jogador para não sofrer mais com os salários de Pjanić. O meio-campista pretende voltar a jogar na Itália, e um possível retorno por empréstimo para a Juventus não está descartado.

Arda Turan pelo Barcelona Foto: Getty

Caso essa opção se concretize, seria uma ação de mercado que o Barça já utilizou com o turco, Arda Turan. O jogador que foi contrato do Atlético de Madrid, não rendeu o investimento realizado pela equipe.

Arda foi emprestado para o Basaksehir, da Turquia por duas temporadas. Até o fim do seu contrato com o Barcelona, para ficar livre no mercado.

Com isso emprestando Pjanić por algumas temporadas até o fim de seu contrato a equipe espanhola não teria uma perda considerável do investimento.

Quando o Barcelona trocou Artur por Pjanic com a Juventus os times se beneficiaram financeiramente, mas o Barcelona até agora não conseguiu pagar o investimento no jogador. A equipe catalã só pagou 15 milhões de euro, restando 45 milhões de euro a serem pagos.

Para evitar mais perdas um empréstimo do mesmo modelo de Arda Turan seria a manobra perfeita para o Barcelona.