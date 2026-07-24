Ficou decidido que o holandês Crysencio Summerville, o novo extremo do Al-Hilal saudita, vai vestir uma camisola com um número invulgar, após ter-se juntado oficialmente às fileiras do clube.

O Al-Hilal anunciou esta sexta-feira a contratação de Summerville, proveniente do West Ham United, num contrato válido pelas próximas 4 temporadas, que termina em 2030.

Segundo a loja online do Al-Hilal, o extremo holandês vai receber o número 38 na próxima temporada, um número que não veste há cerca de 4 anos completos.

Habitualmente, as camisolas com números acima do 30 são reservadas para os jogadores que sobem das categorias de formação para a equipa principal, o que torna invulgar o facto de Summerville vestir este número.

A única vez em que Summerville vestiu a camisola número 38 foi no Leeds United, mais concretamente no final da temporada 2020-2021, quando era jogador da equipa de sub-23, e também na temporada seguinte, quando foi promovido à equipa principal.

Com o início da temporada 2022-2023, Summerville recebeu a camisola número 10 na equipa do Leeds United, antes de se transferir para o West Ham, onde usou a camisola número 7 ao longo das duas últimas temporadas.

O jogador de 24 anos não pôde vestir nenhuma destas duas camisolas, devido à presença do extremo brasileiro Malcom, que veste a camisola número 10, e também do avançado uruguaio Darwin Núñez, que veste a camisola número 7.

Espera-se que Summerville volte a vestir uma destas duas camisolas, com a saída de um dos jogadores ou de ambos, sobretudo perante as notícias que confirmam o desejo do Al-Hilal em dispensá-los.