A escalação do Fluminense contra o Flamengo na final do Carioca 2023

Com Marcelo relacionado pela primeira vez, Diniz mantém o time titular das últimas partidas contra o Fla

O Fluminense está definido pelo técnico Fernando Diniz para o duelo deste sábado (1) diante do Flamengo, pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca 2023. Sem surpresas, o Flu está escalado com a mesma equipe das últimas cinco partidas.

O time titular do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz, Alexsander; André, Martinelli, Ganso; Arias, Keno e Cano.

A bola rola no Maracanã, a partir das 20h30 do horário de Brasília. O Tricolor, campeão da Taça Guanabara, eliminou o Volta Redonda na semi por 8 a 2 no agregado. A principal novidade é a presença de Marcelo entre os relacionados para a decisão. Será a primeira vez desde a partida contra o Cruzeiro em novembro de 2006.