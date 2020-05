A era de Messi e Cristiano Ronaldo está acabando e há dois sucessores, diz Wenger

Ex-treinador do Arsenal citou Mbappé como o favorito a herdar o trono, além de Neymar

O técnico Arsene Wenger disse em entrevista à rádio inglesa Talk Sport que o domínio de Cristiano Ronaldo (35 anos) e Lionel Messi (32 anos) no futebol mundial está se caminhando para o final.

"Nunca havíamos visto jogadores como eles, que podem ser absolutamente criativos em qualquer situação difícil. Mas agora Ronaldo e Messi estão indo em direção ao fim da carreira e veremos uma nova geração", disse a lenda do .



E quem vai assumir o posto de melhores do mundo? "Neste momento, o jogador que está à frente é Mbappé, e é claro que tem o Neymar também", apostou o francês, citando os dois companheiros de equipe no .





Neymar, 28 anos, já foi terceiro melhor do mundo em 2015 e 2017, mas nas últimas duas edições da Bola de Ouro não ficou nem entre os dez primeiros colocados.



Mbappé, por sua vez, ficou em quarto em 2018, ano em que conquistou a pela (título que nem Messi, nem CR7 e nem Ney têm no currículo). O jovem de 21 anos também ficou em quinto tanto na Bola de Ouro como no The Best da Fifa no ano passado.

Elogios à e Arsenal



No papo com a rádio francesa, Wenger também previu que jogadores ingleses vão ter protagonismo nos próximos anos. "Estão trabalhando muito bem os jovens e foram bem na Copa do Mundo com o Gareth Southgate. Acho que a seleção vai brigar pelo título na ".

Wenger ainda falou sobre a fase do Arsenal, clube no qual trabalhou por 22 anos. A equipe londrina era apenas a nona colocada da Premier League antes da paralisação pelo novo coronavírus.



"Ainda me preocupo muito com o clube e assisto a todos os jogos. Acredito que há uma cultura de como jogar futebol no Arsenal que deve ser respeitada. Espero que Mikel (Arteta, técnico) traga isso de volta", concluiu.