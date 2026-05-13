A decisão está tomada: este será o novo técnico do Manchester United

O Manchester United vai manter Michael Carrick, segundo informa Fabrizio Romano. O clube vai oferecer a ele um contrato de longo prazo.

Segundo Romano, o inglês conquistou a confiança da diretoria nos últimos meses. O elenco também acredita que ele deve permanecer no clube.

O clube já está em negociações avançadas com Carrick. Segundo informações, um acordo deve ser fechado muito em breve.

Carrick assumiu o cargo de Ruben Amorim em 13 de janeiro deste ano. Em sua primeira partida, ele conseguiu vencer o Manchester City (2 a 0).

Nos últimos quatro meses, ele conseguiu, como técnico interino, vitórias contra City, Arsenal, Liverpool e Chelsea. Com isso, o clube está agora firmemente na terceira posição.

O Manchester United voltará, portanto, a disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada, já que o clube não pode mais perder a classificação.



