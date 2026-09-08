O Al-Ittihad estendeu seu tabu diante do Al-Feiha, após conquistar uma vitória preciosa por 2 a 1, na terça-feira, no estádio Al-Inma, em Jeddah, pela sexta rodada da Saudi Pro League, mantendo a perseguição às equipes da liderança.
Com este triunfo, o Al-Ittihad manteve sua invencibilidade diante do Al-Feiha pela décima partida consecutiva na liga profissional, com 7 vitórias e 3 empates, ampliando sua mais longa série sem derrotas diante da equipe laranja na história dos confrontos entre os dois times na competição, segundo o jornal Arriyadiyah.
O Al-Ittihad abriu o placar aos 43 minutos, por meio do nigeriano George Ilenikhena, mas o Al-Feiha empatou com Jason Remeseiro aos quatro minutos dos acréscimos do primeiro tempo. O Al-Ittihad esperou até os 68 minutos para retomar a vantagem, após o marroquino Youssef En-Nesyri converter uma cobrança de pênalti com sucesso, dando à sua equipe o gol da vitória.
O Al-Ittihad elevou sua pontuação para 14 pontos após conquistar sua segunda vitória consecutiva, mantendo o avanço rumo à liderança da tabela de classificação, a apenas um ponto do líder Al-Hilal e do vice-líder Al-Qadsiah.
Do outro lado, o Al-Feiha sofreu sua terceira derrota nesta temporada, ficando estacionado com 5 pontos na décima primeira posição.