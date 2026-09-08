A cotação de rebaixamento da Fiorentina despenca, e o Monza segue como o time mais ameaçado

A terceira derrota consecutiva (1 a 2 para o Torino no Franchi) custa o cargo de Fabio Grosso (primeira demissão da temporada da Serie A) e derruba a cotação de rebaixamento da Fiorentina. A debacle clamorosa passa, de fato, em poucos dias, de 66,00 para 15,00 na Betflag. Caberá ao novo treinador Paolo Vanoli, herói da permanência no ano passado, recolocar os toscanos em águas mais tranquilas. O 1 a 1 no Tardini entre Parma e Monza destrava a classificação de ambas as equipes, mas não basta, para os comandados de Ivan Juric, para deixar o posto de candidata número um ao rebaixamento nas odds das casas de apostas.





Os lombardos na Serie B no próximo ano, de fato, são cotados a 1,43 na William Hill, contra 1,30 da semana passada. Os gialloblù, por outro lado, aparecem a 2,00 vezes o valor apostado. A vitória do Frosinone no outro confronto direto contra o rebaixamento, diante do Venezia, dá um salto importante no quadro de odds, de 1,60 para 2,15, ao time de Massimiliano Alvini. Os venetos, porém, pagam um preço baixo nas cotações, caindo de 2,15 para 2,00. Menos tranquilo é o Lecce de Eusebio Di Francesco, visto a 1,75, após a derrota para o Cagliari (1 a 0), que impulsiona os sardos de 4,00 para 4,75. Ainda com 0 ponto na classificação, o Genoa de Daniele De Rossi, derrotado no Marassi por 1 a 4 pelo Como, agora corre mais risco após passar de 4,50 para 3,50.