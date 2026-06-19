A contagem regressiva começou... A data da revelação do segredo de Lewandowski se aproxima

Em uma decisão que encerra uma das mais marcantes histórias de transferências do verão, o astro polonês Robert Lewandowski definiu seu futuro de forma definitiva, encerrando o capítulo de sua saída do Barcelona para embarcar em uma nova aventura na liga americana.

De acordo com o jornal espanhol “Sport”, Lewandowski chegou a um acordo definitivo com o Chicago Fire e será apresentado oficialmente como novo jogador do time na próxima segunda-feira.

Após semanas de reflexão e negociações, o atacante polonês transformou a incerteza em certeza nos últimos dias: ele viajou para Chicago na semana passada para se reunir pessoalmente com a diretoria do clube e a comissão técnica, onde ouviu o projeto esportivo em primeira mão, antes de dar sinal verde para a negociação.

O jornal “Sport”, citando fontes polonesas, informou que Lewandowski assinará um contrato de duas temporadas com opção de prorrogação por uma terceira, com um salário anual líquido superior a 10 milhões de euros. O astro polonês recusou ofertas muito atraentes de clubes sauditas para optar por uma nova experiência na MLS.

A publicação destacou que Lewandowski deve viajar para os Estados Unidos no próximo domingo, com a cerimônia oficial de apresentação marcada para segunda-feira, em um evento que deve receber ampla cobertura da mídia.

Essa decisão vem após quatro temporadas de sucesso com o Barcelona, durante as quais Lewandowski insistiu em sair porque se recusou a se tornar um jogador reserva, afirmando que ainda está fisicamente e tecnicamente apto a apresentar um alto nível de desempenho. Além disso, ele não vai se aposentar da seleção nacional e planeja estar à disposição da seleção polonesa no próximo Campeonato Europeu.