A Comissão de Disciplina e Ética da Federação Saudita de Futebol encerrou a crise dos cânticos ofensivos ao português Rúben Neves, meio-campista do Al-Hilal, durante o confronto contra o Al-Taawoun, após emitir uma decisão definitiva contra o clube em razão da conduta de parte de sua torcida.

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A Comissão de Disciplina e Ética anunciou a multa ao clube Al-Taawoun no valor de 100 mil riais, a ser paga na conta da Federação Saudita de Futebol, além da aplicação de outra punição relacionada à proibição de presença de torcida em duas partidas consecutivas em seus domínios.

A decisão veio em razão dos cânticos entoados por um grupo de torcedores do Al-Taawoun contra Neves durante a partida, os quais incluíram a exploração da morte de seu compatriota e amigo Diogo Jota, em um episódio que provocou ampla revolta dentro e fora do meio esportivo saudita.

A comissão não se limitou à punição financeira, tendo decidido proibir a presença de torcida do Al-Taawoun em duas partidas consecutivas que disputará em seus domínios, deixando as arquibancadas vazias em dois próximos confrontos, em uma mensagem clara contra a exploração de tragédias pessoais nas competições esportivas.

O Al-Hilal havia apresentado uma queixa oficial à Federação Saudita de Futebol após o episódio, enquanto o Al-Taawoun emitiu um comunicado no qual afirmou sua rejeição categórica aos cânticos ofensivos, ressaltando que se tratou de atitudes individuais que não representam o clube nem sua torcida, e também declarou estar disposto a tomar as medidas necessárias contra os responsáveis.

A Comissão de Disciplina e Ética afirmou que a decisão proferida contra o Al-Taawoun é irrecorrível, tornando a punição definitivamente aplicável, em um passo que põe fim à polêmica que acompanhou o episódio e encerra a crise dos cânticos que gerou grande indignação por sua ligação com o luto de Neves pela morte de Jota.