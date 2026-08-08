A clínica do pai de Messi emite comunicado oficial sobre sua morte

A clínica "Sanatorio Centro", na cidade argentina de Rosário, anunciou neste sábado a morte de Jorge Messi, pai do craque argentino Lionel Messi, aos 68 anos.

A direção da clínica afirmou, em comunicado oficial divulgado por seu diretor médico: "O Sanatorio Centro lamenta informar o falecimento do paciente Jorge Messi, de 68 anos, ocorrido no dia de hoje, às duas horas da manhã".

Leia também

Jogador do Barcelona chega a acordo com o clube para deixar a equipe

A Fifa celebra o hat-trick alucinante da Argentina nas redes do Egito

O comunicado acrescentou: "Acompanhamos os familiares e entes queridos neste momento difícil e apresentamos a eles nossas mais sinceras condolências".

A clínica informou que não revelará nenhum detalhe adicional sobre as circunstâncias da morte, em respeito à privacidade da família Messi e em cumprimento às leis vigentes de proteção de dados dos pacientes, esclarecendo: "Em respeito à privacidade da família, não serão fornecidos mais detalhes sobre as condições médicas do falecimento".

Jorge Messi foi uma das pessoas mais importantes na carreira do filho, tendo assumido a gestão de seus assuntos esportivos e profissionais desde os primeiros anos e o acompanhado durante a transferência da Argentina para o Barcelona ainda em tenra idade, antes de Lionel se tornar um dos maiores jogadores da história.



