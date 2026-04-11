O jornalista saudita Walid Al-Faraj alertou o Al-Hilal antes do confronto contra o Al-Sadd do Catar na Liga dos Campeões da Ásia.
O Al-Hilal enfrenta o Al-Sadd na segunda-feira, no Estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal, em Jeddah, nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia.
Al-Faraj publicou um tuíte em sua conta oficial no site “X”, no qual alertou o Al-Hilal para não subestimar o Al-Sadd, considerando que este último se prepara para disputar uma partida histórica.
O jornalista saudita escreveu: “Atenção: o Al Sadd do Catar se prepara para uma partida histórica contra o Al Hilal. Se o Al Hilal não jogar contra ele como joga nas finais, a classificação será do Al Sadd”.
E concluiu: “Eu os avisei com antecedência, o Líder enfrentará uma partida difícil e perigosa contra (Simone) Inzaghi e seus jogadores na segunda-feira; o plano (deve ser) zero erros”.
O Al-Hilal busca reconquistar o título asiático após uma ausência que se estendeu pelas últimas três edições, especificamente desde a última conquista em 2021, quando perdeu a final uma vez e foi eliminado nas semifinais duas vezes desde então.