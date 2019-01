A chance de ouro para Nenê e Diego Souza no São Paulo

Muito questionados pelos torcedores do São Paulo, Nenê e Diego Souza devem usar oportunidade diante do Ajax para buscarem novas oportunidades

Nesse sábado (12), às 16h (de Brasília), o São Paulo faz seu segundo e último jogo na Florida Cup contra o Ajax, da Holanda. Esse será o último teste contra um adversário de alto nível antes da estreia do Tricolor no Paulistão contra o Mirassol, no sábado seguinte (19). Essa poderá ser a grande chance para Diego Souza e Nenê mostrarem serviço para André Jardine com objetivo de cavar uma vaga no time titular.

Os dois atletas foram fundamentais na temporada passada quando o São Paulo terminou o campeonato em quinto lugar e chegou a ficar nove rodadas na liderança do certame, que teve o arquirrival Palmeiras como o grande campeão. Mesmo assim, ambos foram muito criticados dentro de campo e a cobrança só piorou quando boatos surgiram de que, especialmente Nenê, estaria envolvido em um tipo de "boicote" ao então técnico Diego Aguirre.

Diego Souza, de 33 anos, foi o artilheiro do Tricolor em 2018. Em 34 partidas contando Brasileirão e Sul-Americana, o atacante marcou 13 gols e deu quatro assistências. Já Nenê, de 37 anos, foi o eixo do time em muitos momentos do campeonato, ele foi o vice-artilheiro do time. Em 39 partidas, Nenê marcou oito gols e deu cinco assistências. Mesmo assim, a pouca efetividade no ataque do São Paulo incomodou os torcedores e transformou os dois medalhões em alvos fáceis dos apoiadores.

Com a chegada de André Jardine, seria de esperar que ambos perdessem um pouco de espaço. O jovem técnico são-paulino de 39 anos preza por um futebol de muitos passes rápidos, posse de bola e bastante movimentação. Isso ficou claro no seu período no comando do time sub-20 do Tricolor. Nenê e Diego Souza, já veteranos, são mais lentos do que a demanda de intensidade que Jardine pretende implantar no time do Morumbi.

Isso se torna ainda mais claro após as chegadas dos reforços. Hernanes não é um jogador rápido, mas sua eficiência no ataque e na armação das jogadas devem fazer do Profeta o novo eixo do time. As chegdas de Biro Biro, Pablo e as confirmações de jogadores para o meio e ataque como Luan, Liziero e Helinho devem diminuir ainda mais as chances da dupla de veteranos.

(Fotos: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Mesmo assim, o teste contra o Ajax pela Florida Cup pode ser importante para os dois provarem seus valores. Na partida contra o Eintracht Frankfurt, que o São Paulo foi derrotado por 2 a 1, o único gol do Tricolor veio exatamente dos pés de Nenê após uma boa trama entre Liziero e Diego Souza.

Mesmo que não sejam as opções principais de André Jardine, os dois experientes jogadores podem servir exatamente como opções para quando o São Paulo precisar de um estilo diferente de jogo.