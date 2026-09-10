O brasileiro Bento, goleiro do Al-Nassr, voltou a se colocar na mira das críticas da torcida, depois de cometer um erro grave durante o confronto contra o Abha, vencido pelo "Al-Alami" pelo placar de 2 a 1, na noite de quarta-feira, pela sexta rodada da Roshn Saudi League, fazendo com que retornassem os pontos de interrogação sobre sua capacidade de proteger o gol da equipe nas próximas partidas.

O gol do Abha saiu aos 75 minutos, quando o francês Nabil Fekir cobrou uma falta direta com um chute traiçoeiro, que Bento não conseguiu lidar da forma necessária, fazendo com que a bola morresse em suas redes de um jeito que surpreendeu os observadores, apesar de o Al-Nassr estar em vantagem e buscar manter seu controle até o fim.

O gol de Fekir não foi apenas um lance passageiro, pois carrega um número marcante para o Abha: foi o primeiro gol que a equipe marcou de falta direta em uma partida da liga profissional desde o gol de Saad Baqir contra o Al-Shabab em outubro de 2023.

Mas, para a torcida do Al-Nassr, o verdadeiro problema está no fato de que o erro de Bento veio dentro de uma série de lances que geraram preocupação desde sua chegada à equipe no verão de 2024, o que faz com que cada novo deslize reabra a discussão sobre o nível do goleiro brasileiro e o quanto ele se adequa à proteção do gol de uma equipe que disputa títulos.

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Pela plataforma "X", as críticas contra Bento aumentaram após o gol do Abha, com parte da torcida responsabilizando o goleiro brasileiro pelo gol e pedindo que lhe fosse dada uma chance de descanso e o retorno ao banco de reservas, com a volta do goleiro saudita Nawaf Al-Aqidi à escalação titular.

Esses pedidos surgem em meio ao fato de Al-Aqidi já ter conquistado a confiança do australiano Ange Postecoglou no período recente, depois de ter sido titular em mais de uma partida apesar da presença de Bento na lista da equipe, o que já deixou a disputa entre os dois goleiros em aberto.

Portanto, para a torcida do Al-Nassr, a questão já não está ligada apenas a um único gol, mas sim ao nível de confiança no goleiro a longo prazo. A equipe pode conquistar as vitórias, mas a continuidade dos erros individuais em uma posição sensível como a de goleiro pode se tornar um problema real quando o "Al-Alami" entrar nas fases mais difíceis da competição.

E, apesar de Bento ainda ter a chance de responder dentro de campo e provar sua capacidade de seguir como titular, a pressão ficou maior após o lance de Fekir, especialmente com a presença de um substituto local pronto e à espera de sua oportunidade.