A verdadeira emoção retorna à Liga dos Campeões da Europa pela porta do estádio Santiago Bernabéu, quando o Real Madrid encara a Inter de Milão em um confronto de peso, que carrega em seus detalhes muitos cálculos, ambições e memórias.

O time merengue busca enviar uma mensagem antecipada aos seus rivais e corrigir o rumo no cenário continental após duas temporadas em que não apresentou o nível esperado, enquanto a Inter entra no confronto com a ambição de recuperar seu lugar entre os grandes da Europa e se impor desde o início na nova edição do torneio.

O Real Madrid espera que sua estreia europeia seja diferente desta vez, especialmente porque seu objetivo não se limita a disputar o título, mas também a garantir uma das oito primeiras posições na fase de liga pela primeira vez, para evitar disputar o playoff de acesso às fases eliminatórias.

Do outro lado, a Inter de Milão chega à capital espanhola em busca de um início forte que reflita sua ambição de recuperar sua melhor versão continental, depois de o time ter conseguido um começo ideal no cenário local.

Mourinho diante de seu passado

A partida tem um caráter especial para o técnico português José Mourinho, que retorna para enfrentar o clube que dirigiu entre os anos de 2008 e 2010, e que conduziu à conquista do título da Liga dos Campeões da Europa, feito que lhe abriu depois as portas do Real Madrid.

Mourinho se vê diante de uma adversária que não conseguiu enfrentar durante sua primeira passagem pelo Real Madrid, já que sua trajetória na Liga dos Campeões da Europa parou na fase semifinal durante suas três temporadas com o time merengue.

O técnico português deixou o Real Madrid sem conquistar o título continental, antes de o clube conseguir, nos cinco anos seguintes à sua saída, conquistar quatro títulos da Liga dos Campeões da Europa, tornando-se o time mais premiado do torneio em sua história.

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O Real Madrid entra no confronto europeu após sofrer sua primeira derrota na temporada diante do Real Betis, em um resultado que levantou muitas dúvidas antes do difícil teste continental.

O time merengue teve chances claras de sair na frente durante o primeiro tempo, mas fracassou em transformar seu domínio em gols, antes de receber o golpe decisivo após o intervalo com um gol a favor do time andaluz.

O Real Madrid tentou voltar à partida e conseguiu chegar ao gol de seu adversário, mas esbarrou na anulação de um gol, e depois Kylian Mbappé desperdiçou um pênalti nos minutos finais, deixando o time sair da partida sem pontos.

Assim, o confronto contra a Inter parece uma oportunidade ideal para o Real Madrid responder rapidamente, recuperar a confiança e enviar uma mensagem forte aos seus rivais na Liga dos Campeões da Europa.

Crise no meio-campo do Real Madrid

Mourinho enfrenta uma verdadeira crise no meio-campo do Real Madrid antes do confronto com a Inter, diante das ausências que reduzem consideravelmente suas opções. O técnico português não deu indícios claros sobre a solução na qual vai se apoiar, mas as ausências se impõem com força sobre suas escolhas.

Estarão ausentes Arda Güler, Bernardo Silva e Eduardo Camavinga por suspensão, após os casos de expulsão que sofreram na edição passada da Liga dos Campeões da Europa, de acordo com o que informou o jornal espanhol "Sport".

Aurélien Tchouaméni também não estará disponível para a partida, apesar de seu retorno aos treinos com o time, enquanto Thiago Pitarch também voltou aos treinamentos, mas sua ausência do período de preparação torna difícil que ele consiga minutos relevantes diante da Inter.

Mourinho terá que buscar soluções não convencionais para compensar as ausências no meio-campo. Uma das opções em pauta é escalar Jude Bellingham em uma posição mais recuada, enquanto o técnico português pode recorrer a Trent Alexander-Arnold para ocupar a posição de meio-campista interior.

A opção de utilizar jogadores da academia também permanece fortemente em pauta, com a possibilidade de escalar Jorge Cestero ou o recém-chegado Sergio Martínez. O jovem meio-campista deixou uma boa impressão durante a última partida do Castilla contra o Juventud Torremolinos, que terminou com a vitória do time, o que pode torná-lo uma das soluções emergenciais às quais Mourinho recorrerá neste difícil confronto.

A lista de ausências não para por aí, já que Rodrygo, Militão e Asensio não estarão entre as opções disponíveis, enquanto pairam dúvidas sobre a participação de Andriy Lunin por conta de uma gripe. Além disso, Ferland Mendy ainda não marcou na Liga dos Campeões da Europa, o que aumenta a dificuldade das opções disponíveis para a comissão técnica.

Parece que José Mourinho está preparando uma carta surpresa para virar os cálculos da Inter de Milão na cúpula europeia, com Brahim Díaz despontando como uma das opções nas quais o técnico português pode se apoiar para dar ao Real Madrid soluções adicionais no terço ofensivo.

E, com as ausências que atingiram o meio-campo do time merengue, Mourinho busca elementos capazes de se movimentar entre as linhas e criar superioridade ofensiva, o que pode fazer de Díaz uma das chaves de seu plano diante de um time que conhece bem e que já conduziu à glória europeia.

O técnico português espera que essa carta secreta lhe dê o fator surpresa, especialmente porque a Inter entra no confronto com grande confiança após seu forte início no cenário local, o que faz de qualquer pequeno detalhe algo capaz de mudar o rumo da cúpula aguardada no Santiago Bernabéu.

A Inter também sofre com uma crise nas laterais

Do outro lado, a Inter de Milão entra na partida com a moral bastante elevada, depois de ter conseguido um início ideal no Campeonato Italiano sob o comando de seu técnico Cristian Chivu.

O time venceu suas três primeiras partidas no campeonato, antes de conquistar uma vitória emocionante sobre o Napoli, em uma partida na qual reverteu uma desvantagem de dois gols em uma preciosa vitória pelo placar de 3 a 2.

Lautaro Martínez e Marcus Thuram marcaram os gols da Inter, antes de o atacante argentino voltar a balançar as redes com seu segundo gol nos acréscimos, dando ao seu time uma virada emocionante que elevou sua moral antes da difícil viagem a Madri.

A Inter de Milão não entra na partida com o elenco completo, já que também sofre com problemas nas posições de ala. Djed Spence sente dores físicas, o que faz com que não esteja na melhor forma possível para disputar o confronto, enquanto dúvidas também cercam a situação de Federico Dimarco.

Dimarco foi obrigado a deixar a partida contra o Napoli por conta de um problema no joelho esquerdo, e sua situação para atuar diante do Real Madrid no estádio Santiago Bernabéu ainda não está definida.

Apesar dessas ausências, espera-se que Chivu mantenha seu esquema habitual 3-5-2, tendo que fazer alguns ajustes nas laterais do campo.

Ndicka pode ter uma chance de ocupar a ala direita, enquanto Carlos Augusto parece a opção mais clara para substituir Dimarco no lado esquerdo caso se confirme a ausência do último.

No meio-campo, Nicolò Barella e Hakan Çalhanoğlu serão responsáveis por dar equilíbrio e ligar as linhas, ao lado de Curtis Jones, na tentativa de dar ao time a capacidade de lidar com a pressão do Real Madrid e controlar o ritmo da partida.

No ataque, a Inter conta principalmente com a dupla Lautaro Martínez e Marcus Thuram, que representa uma das mais destacadas fontes de perigo para a defesa do Real Madrid.

A dupla possui uma grande capacidade de aproveitar os espaços e se movimentar por trás dos defensores, o que fará do duelo entre eles e a defesa do time merengue uma das principais chaves da cúpula europeia.

Escalação provável do Real Madrid: "Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bellingham, Brahim Díaz; Diomandé, Vinícius e Mbappé".

Escalação provável da Inter de Milão: "Martínez; Ndicka, Akanji, Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Barella, Çalhanoğlu, Curtis Jones; Lautaro Martínez e Marcus Thuram".