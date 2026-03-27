A campanha "Pepsi Football Nation" é lançada, com o programa de pré-jogo da final da Liga dos Campeões em destaque

A Pepsi está apostando forte na cultura do futebol e colocando um dos maiores palcos do esporte em destaque. A marca global lançou o Pepsi Football Nation, uma nova plataforma criada para celebrar tudo o que os torcedores amam no futebol, ao mesmo tempo em que continua a se posicionar em torno do UEFA Champions League Final Kick Off Show, apresentado pela Pepsi.

É uma iniciativa que vai além do campo. Da música e dos rituais dos dias de jogo às comunidades globais de fãs, a Pepsi está se concentrando na forma como o futebol é realmente vivido — e usando alguns dos maiores momentos do esporte para reunir tudo isso.

Com base em mais de 50 anos no futebol, a Pepsi Football Nation reúne as principais parcerias da marca sob uma bandeira unificada, com a Liga dos Campeões da UEFA e seu icônico Kick Off Show desempenhando um papel central.

Esse evento de destaque, realizado poucos minutos antes da final da Liga dos Campeões, tornou-se um momento cultural por si só, combinando futebol com apresentações musicais globais e entretenimento. É exatamente o tipo de fusão que a Pepsi está agora expandindo globalmente por meio da Football Nation.

Ao falar sobre o lançamento, Eugene Willemsen, CEO de Bebidas Internacionais da PepsiCo, disse: “Por mais de cinco décadas, a Pepsi esteve no centro da cultura global do futebol, levando o esporte para além do campo e para os mundos da música, do entretenimento e do fandom. À medida que o futebol continua a crescer e a atrair públicos cada vez mais diversificados, nossa oportunidade não é apenas marcar presença no esporte, mas elevar a energia emocional que o torna inesquecível. A Pepsi Football Nation é o nosso próximo passo: uma plataforma que celebra a paixão, a personalidade e as experiências compartilhadas que unem os fãs em todos os lugares. Ela reflete nosso compromisso em gerar impacto cultural e criar conexões mais profundas com consumidores em todo o mundo.”

Em essência, a plataforma celebra o fanatismo em todas as suas formas. Desde cantos tradicionais e rivalidades até discussões noturnas sobre os resultados, a Pepsi está captando os momentos que definem como os torcedores realmente vivem o jogo.

Isso se estende aos jogadores também. Com um elenco global de estrelas, a marca está destacando uma geração que molda a cultura do futebol tanto dentro quanto fora de campo, onde o desempenho se une à personalidade e a influência vai muito além do próprio jogo.

A plataforma será lançada em canais digitais, redes sociais, lojas físicas e ativações ao vivo, com forte foco em conteúdo voltado para os fãs. Espere colaborações com criadores, campanhas com viés cultural e narrativas inspiradas na música, no humor e nas tradições que cercam o futebol em todo o mundo.

A Pepsi também está integrando a experiência ao dia a dia — desde momentos gastronômicos nos dias de jogo até ativações nas lojas e nas embalagens —, transformando até mesmo os menores rituais em parte da cultura futebolística mais ampla.

Com o UEFA Champions League Final Kick Off Show apresentado pela Pepsi continuando a proporcionar momentos globais de alto impacto, a Pepsi Football Nation parece ser o próximo passo, reunindo tudo sob uma única identidade.

Em resumo, a Pepsi não está apenas apoiando o futebol. Ela está buscando a emoção por trás dele.

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