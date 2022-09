A campanha do Athletico-PR na Libertadores 2022

Com apenas duas derrotas na competição, o Furacão venceu o favorito Palmeiras na semifinal, ganhando confiança rumo à decisão contra o Flamengo

A Copa Libertadores 2022 já tem sua decisão definida, que vai determinar quem ficará com a 'glória eterna'. Athletico-PR e Flamengo são os dois times brasileiros que irão protagonizar a final, a terceira consecutiva entre equipes brasileiras.

O Athletico-PR está em sua segunda final na história do torneio, e quer conquistar o primeiro título. A equipe paranaense avançou depois de derrotar o atual bicampeão Palmeiras na semifinal, pelo placar de 3 a 2 no agregado.

A grande final, decidida em jogo único, será realizada no sábado, dia 29 de outubro de 2022. O Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador, será a sede da finalíssima da edição de 2022 do principal torneio sul-americano de clubes. O horário ainda não foi definido pela Conmebol.

Com apenas duas derrotas na competição, o Athletico encerrou em segundo lugar do grupo B, com 10 pontos. Até o momento, foram seis vitórias, quatro empates e duas derrotas.

Diante disso, a GOAL te mostra toda a campanha do Athletico-PR, na edição de 2022, da Copa Libertadores da América.

Como o Athletico se classificou para a Copa Libertadores de 2022?

Getty Images

O Athletico Paranaense se classificou para a Copa Libertadores da América de 2022 através da conquista da Copa Sul-Americana de 2021. O clube ganhou o torneio após superar o Red Bull Bragantino na final, no estádio Centenário, em Montevidéu, consolidando assim sua condição de clube grande e vencedor – já são sete taças nos sete últimos anos.

O time de Santos, Thiago Heleno, Kayzer e Nikão foi absoluto na Sula. Na primeira fase, esteve no Grupo D ao lado de Aucas- EQU, Metropolitanos-VEN e Melgar-PER e marcou 15 pontos, com cinco vitórias e uma derrota na fase de grupos. Já no mata-mata eliminou times tradicionais do continente: o América de Cali-COL, a LDU-EQU, e o Peñarol-URU, antes de se consagrar diante da equipe de Bragança Paulista. A finalíssima terminou 1 a 0 para o Furacão, com gol de Nikão.

Quem formou o grupo do Athletico na Copa Libertadores de 2022?

Athletico-PR

O Furacão enfrentou na fase de grupos o Libertad, do Paraguai, Caracas, da Venezuela e o The Strongest, da Bolívia. O Athletico Paranaense ficou com o segundo lugar do grupo e se classificou para as oitavas de final.

No grupo mais embolado da Libertadores 2022, todo mundo tinha chance de avançar. O Furacão somou dez pontos, mesma pontuação do líder Libertad. Veja como ficou o grupo ao fim da fase de grupos:

POSIÇÃO EQUIPE PONTUAÇÃO PARTIDAS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS GOLS MARCADOS GOLS SOFRIDOS SALDO DE GOLS 1º Libertad-PAR 10 6 3 1 2 8 6 +2 2º Athletico 10 6 3 1 2 8 7 +1 3º The Strongest-BOL 6 6 1 3 2 8 7 +1 4º Caracas-VEN 6 6 1 3 2 4 8 -4

Quais foram os adversários da Athletico até a final da Copa Libertadores de 2022?

Getty Images

Após a classificação na segunda posição da fase de grupos da Libertadores, o Athletico enfrentou o Libertad nas oitavas de final da competição: O Furacão venceu o primeiro jogo em casa, por 2 a 1 e empatou o segundo, por 1 a 1, no Paraguai, garantindo a sua classificação para as quartas.

Getty Images

Depois de passar das oitavas, o Athletico enfrentou o Estudiantes-ARG, nas quartas. O Furacão conseguiu eliminar o time argentino com um empate, por 0 a 0, em casa e uma vitória sofrida de 1 a 0, na Argentina. Vitor Roque foi o autor do gol da classificação, no último lance do jogo.

Getty Images

Na semifinal, o time comandado por Felipão encarou o atual bicampeão Palmeiras. No jogo de ida, na Arena da Baixada, o Furacão venceu por 1 a 0, com gol de Alex Santana. Na partida de volta, no Allianz Parque, o Athletico saiu perdendo por 2 a 0, mas conseguiu o empate, com gols de Pablo e Terans, conseguindo vencer o confronto no agregado por 3 a 2.

Quando e contra quem o Athletico jogará a final da Copa Libertadores de 2022?

A grande final, decidida em jogo único, será realizada no sábado, dia 29 de outubro de 2022. O Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador, será a sede da finalíssima da edição de 2022 do principal torneio sul-americano de clubes. O horário ainda não foi definido pela Conmebol.

O Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, tem capacidade para 59 mil torcedores, inaugurado em 27 de dezembro de 1987. Hoje, é a maior arena para torcedores no Equador, conhecido como a casa do Barcelona de Guayaquil.

O adversário do Athletico será o Flamengo. Se o Furacão passou com emoção na semi diante do Palmeiras, o Fla quase não sofreu: venceu o Vélez Sarsfield pelo placar de 6 a 1, incluindo uma goleada por 4 a 0 fora de casa. O Mengão vai para a sua segunda final consecutiva - e quer o tricampeonato.

A campanha do Flamengo na Copa Libertadores foi arrebatadora. Grandes goleadas, vitórias esmagadoras e bonitos gols. O time foi o primeiro colocado no grupo G, com 16 pontos. Até o momento, foram 11 vitórias, um empate e nenhuma derrota.

A decisão, com certeza, será histórica. O Furacão quer ser campeão pela primeira vez, enquanto o Rubro-Negro carioca busca o terceiro título para igualar os maiores vencedores brasileiros da competição.