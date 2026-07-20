A Bola de Prata e a homenagem à vítima do Marrocos... A FIFA divulga a lista completa dos prêmios da Copa do Mundo

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) divulgou a lista completa dos prêmios individuais da Copa do Mundo de 2026, após ter anunciado, logo após a final, os vencedores dos prêmios principais.

A FIFA concedeu ao espanhol Rodri a Bola de Ouro de melhor jogador da Copa do Mundo, enquanto seu compatriota Unai Simón recebeu a Luva de Ouro como melhor goleiro, O jovem zagueiro Pau Kubarsi recebeu o prêmio de melhor jogador jovem, enquanto o francês Kylian Mbappé conquistou a Chuteira de Ouro após terminar o torneio como artilheiro, com 10 gols.

Com a divulgação da lista completa dos prêmios, a FIFA anunciou que Lionel Messi, capitão da seleção argentina, recebeu a Bola de Prata após levar sua seleção à final e marcar oito gols durante o torneio.

Por outro lado, a Bola de Bronze foi para o astro francês Kylian Mbappé, que conquistou tanto a Chuteira de Ouro quanto o terceiro lugar no ranking dos melhores jogadores da Copa do Mundo, após levar sua seleção ao quarto lugar.

A lista dos artilheiros do torneio apresentou uma contradição notável: Messi recebeu a Chuteira de Prata com oito gols, enquanto o inglês Jude Bellingham ficou com a Chuteira de Bronze, apesar de ter empatado com o norueguês Erling Haaland, ambos com sete gols cada.

A vantagem de Bellingham decorreu do regulamento da FIFA para o prêmio de artilheiro, que determina que, em caso de empate no número de gols, se leve em conta o número de assistências. O astro da Inglaterra deu uma assistência durante o torneio, enquanto Haaland não deu nenhuma assistência, garantindo assim ao jogador do Real Madrid o terceiro lugar na artilharia sem a necessidade de recorrer ao critério do número de minutos jogados.

Quanto ao Fair Play, a seleção da Holanda recebeu o prêmio de Fair Play, em reconhecimento ao seu comportamento disciplinado ao longo de sua trajetória no torneio, do qual foi eliminada nas oitavas de final pela seleção do Marrocos.

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