A Associação Egípcia de Clubes Profissionais puniu Mohamed El Shenawy, goleiro do Al Ahly, após seu envolvimento na agressão ao árbitro Mahmoud Wafa, que apitou a partida de sua equipe contra o Ceramica Cleopatra.

O Al-Ahly empatou com o Ceramica Cleopatra por 1 a 1 na primeira rodada da fase final da Primeira Divisão egípcia.

El-Shenawy não participou da partida do Al-Ahly contra o Ceramica Cleopatra, mas entrou em uma discussão com Wafa após o término da partida, devido à não marcação de um pênalti a favor do “Gigante Vermelho”.

A Associação de Clubes anunciou, em seu site oficial, a punição a El-Shenawy, multando-o em 2.500 libras, devido à expulsão por ter recebido dois cartões amarelos na mesma partida, e suspendendo-o por quatro jogos.

Além disso, El-Shenawy foi multado em 50 mil libras por ter agredido o árbitro Mahmoud Wafa.

Além disso, Walid Salah El-Din, diretor de futebol do Al-Ahly, foi punido com suspensão de uma partida e multa de 5 mil libras.

A Liga dos Clubes impôs uma multa de 20 mil libras ao Al-Ahly, devido ao descumprimento, por parte da comissão técnica e administrativa, da regra de não utilizar a tecnologia de vídeo durante a revisão das jogadas.

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