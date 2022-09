A arma secreta do Arsenal? Fabio Vieira começa a mostrar seu talento na equipe

O português estreou contra o FC Zurich e impressionou a torcida

A torcida do Arsenal teve que esperar bastante tempo para ver Fábio Vieira fazer sua estreia no clube.

Mas tiveram a paciência recompensada nesta quinta-feira (8), quando o jovem português finalmente estreou na vitória por 2 a 1 sobre o FC Zurich, pela Liga Europa.

E foi um ótimo começo de Vieira, que teve uma performance fantástica durante os 69 minutos em campo.

Foi o suficiente para que muitos já acreditem que o jovem de 22 anos possa ter um impacto positivo no Arsenal no decorrer da temporada.

"Você certamente vai ver muito mais dele nas próximas semanas," sugeriu Mikel Arteta antes do jogo. "Com certeza vão gostar."

As primeiras impressões de Vieira mostram que Arteta está correto.

O jovem vindo do Porto foi letal com a bola nos pés, demonstrando criatividade e a visão de jogo para achar passes raros - que muitos já o elogiavam quando atuava em Portugal.

Seu melhor momento certamente veio na construção do gol de Marquinhos, ex-São Paulo. Um giro para sair da marcação, um ótimo domínio e o passe para encontrar Eddie Nketiah em velocidade. Todas as ações foram perfeitas.

É uma ótima jogada e uma mostra de que Vieira tem tudo para evoluir jogando junto de outros grandes atletas - e conforme vai se ajustando ao time.

"Queremos jogadores que melhores uns aos outros," disse Arteta, falando sobre Vieira no início da temporada. "Para fazer isso, precisamos criar uma química entre os atletas, um entendimento da qualidade de cada um deles."

"Fábio precisa desenvolver essa qualidade, ver onde se adapta melhor. Será importante para nosso time..

Vieira se transformou praticamente em um homem esquecido na temporada. Se lesionou durante a preparação e não teve uma chance de atuar nos amistosos junto de seus novos companheiros.

Foi um momento frustante para o garoto, determinado em fazer uma boa impressão em seu novo clube.

E com o Arsenal fazendo ótima pré-temporada e um início empolgante na Premier League, muitos esqueceram de Vieira. Sim, ele custou 30 milhões de euros, mas ninguém parecia lembrar muito de seu talento.

Até agora, ainda existem questões sobre onde ele possa jogar no time do Arsenal? Um ponta? Um meia-atacante? Arteta o vê como o reserva de Odegaard, ou alguém que pode pressionar Granit Xhaka por uma vaga no time titular? Dada a sua versatilidade, todas são boas opções.

As vezes, isso pode ser um problema. Olhe Ainsley Maitland-Niles, por exemplo, um jogador que perde minutos pois não consegue encontrar uma posição no campo. Mas no caso de Vieira, Arteta garante que sua versatilidade é apenas um positivo.

"Estamos procurando jogadores que podem atuar em três posições na linha de frente, bem como no meio de campo ofensivo." falou o treinador dos Gunners. "E com Fábio, eu realmente gostei do que vi."

"Ele é um jogador que pode nos ajudar a chegar no próximo nível. Tem a personalidade para atuar no nosso clube."

O principal para Vieira agora é continuar evoluindo e mostrar qualidade nos seus próximos minutos. Jogar na Premier League será complicado neste início, mas com o prosseguimento da Liga Europa, ele deve ter várias oportunidades para seguir jogando e se manter em bom nível físico.

Vieira tem todas as armas para ser uma peça fundamental nos planos de Arteta. O treinador gosta de atacantes versáteis, capazes de auxiliar na construção e e confortáveis em todos os lados do ataque.

Com a habilidade de jogar com os dois pés, Vieira pode cumprir esse papel - e essa é a ração pela qual o espanhol está tão empolgado com o garoto.

Existem dúvidas sobre sua capacidade física, mas ele mostrou contra o Zurich que pode proteger a bola, mesmo com sua estatura mais baixo, bem como absorver golpes mais duros.

Ainda é o começo para Vieira e ele ainda precisa melhorar muito antes de convencer alguém que o Arsenal acertou em sua contratação. Mas os primeiros sinais são positivos. Por enquanto, isso é o suficiente.