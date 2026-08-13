As primeiras etapas da preparação do Real Madrid para a nova temporada representaram uma oportunidade para testar os jogadores, incluindo alguns dos novos reforços.

Denzel Dumfries foi um dos mais destacados entre esses jogadores, já que sua transferência da Inter de Milão por 20 milhões de euros indicava, inicialmente, que ele chegava para substituir Trent Alexander-Arnold na posição de lateral-direito.

O jogador holandês parecia a opção ideal para reforçar o elenco, como uma alternativa que aliviaria a pressão sobre o jogador inglês durante uma temporada repleta de desafios, segundo noticiou o jornal "Marca"

Esperava-se que Trent fosse um dos jogadores mais importantes do técnico José Mourinho na linha defensiva, após uma primeira temporada instável com o Real Madrid.

Mas sua participação limitada nos três primeiros jogos amistosos o colocou em uma situação instável, enfrentando uma concorrência acirrada com Dumfries. Com a ausência de vários jogadores por causa da Copa do Mundo, Mourinho foi obrigado a reconstruir a equipe, e, em meio a esse processo, a posição de lateral-direito tornou-se um grande desafio com a presença de jogadores de destaque.

Os testes confirmam isso: no jogo contra a Fiorentina, Arnold começou na posição de lateral, e Dumfries entrou à frente dele na ponta; o inglês completou a partida, e o holandês foi substituído aos 75 minutos.

E no segundo jogo, contra o Ferencváros, Mourinho inverteu os papéis: Dumfries começou a partida, e Trent entrou no segundo tempo.

E no terceiro jogo, contra o Deportivo La Coruña, Mourinho repetiu o mesmo plano, com o holandês começando a partida, desta vez na ponta, e Trent voltando após o intervalo na posição de lateral, mas, desta vez, foi o ex-jogador da Inter quem jogou os noventa minutos completos.

A qualidade de Dumfries lhe deu uma leve vantagem no início da temporada, além de ele se encaixar no modelo ideal de jogador que o técnico português transforma em um combatente, embora não tenha mostrado o seu melhor na pré-temporada.

Já Trent pareceu no auge de sua concentração, à vontade e ansioso por se afirmar dentro do Real Madrid, após sua primeira temporada, na qual sofreu muito.

A mesma situação se repete no ataque, mais especificamente na posição de centroavante, onde o tempo de jogo nas duas últimas partidas foi dividido quase igualmente entre Endrick e Carlos Espí.

Mourinho semeou dúvidas de propósito, alterando os nomes e as formações sem definir nenhuma delas, obrigando todos a competir até o último momento da pré-temporada.

A decisão final sobre as posições de lateral-direito e de atacante reserva continua em aberto, e essa indefinição é a melhor arma do técnico português para tirar o máximo proveito de uma equipe que ainda está em desenvolvimento.