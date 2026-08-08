A Associação de Futebol da Argentina e a liga de futebol profissional decidiram homenagear o falecido Jorge Horacio, pai do craque Lionel Messi.

O pai de Messi morreu na madrugada deste sábado, após uma longa batalha contra a doença, aos 68 anos.

A rede Olé informou que a Associação Argentina e a liga do campeonato nacional decidiram realizar um minuto de silêncio antes do início de cada partida da rodada da semana, em todas as categorias e divisões do país.

A Associação Argentina também decidiu que jogadores, comissões técnicas e equipes de arbitragem usarão braçadeiras pretas, em memória do pai de Messi.

As bandeiras da sede da Associação e das demais instalações pertencentes à entidade máxima do futebol argentino ficarão hasteadas a meio-mastro até a próxima sexta-feira.

A Associação Argentina afirmou em comunicado: "Lamentamos com profunda dor a perda irreparável com o falecimento de Jorge Messi e, em homenagem à sua memória, decidimos realizar um minuto de silêncio antes do início de todas as partidas que serão disputadas nas diversas categorias do futebol argentino, além do uso de braçadeiras pretas pelos integrantes das equipes de arbitragem, jogadores e comissões técnicas".

O comunicado prosseguiu: "As bandeiras das instalações da Associação de Futebol da Argentina também ficarão hasteadas a meio-mastro, como expressão de luto, até a próxima sexta-feira, 14 de agosto".

Claudio Tapia, presidente da Associação Argentina, usou suas contas nas redes sociais para se despedir do pai de Messi, e disse: "Jorge fez tudo corretamente, esteve presente quando precisava estar presente, deu apoio quando precisava dar apoio e foi um suporte quando a necessidade dele era maior".

Por sua vez, o clube Leones FC, presidido por Matías Messi, anunciou o adiamento de sua partida contra o Muñiz, válida pela 23ª rodada do campeonato da primeira divisão.