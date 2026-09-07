A arbitragem errou feio durante Ajax x PSV? 6 momentos discutíveis em sequência

O árbitro Sander van der Eijk apitou no sábado à noite seu primeiro clássico da Eredivisie. Muita coisa deu errado em termos de arbitragem durante Ajax x PSV (1 a 3). Para dizer o mínimo, Van der Eijk não teve uma atuação feliz. Falou-se muito sobre a falta de Ruben van Bommel em Aaron Bouwman, mas ainda houve vários outros momentos discutíveis. O Voetbalzone os coloca em ordem.

16º minuto: cartão amarelo injusto para Sano

Kodai Sano recebeu o primeiro cartão amarelo da partida com pouco mais de quinze minutos no relógio. Davy Klaassen venceu uma disputa de bola com o japonês, mas em seguida cometeu a primeira falta em um choque. Peter Bosz também se irritou bastante com isso à beira do campo. Quem rever as imagens não pode fazer outra coisa senão dar razão ao técnico do PSV nesse ponto.

74º minuto: cartão amarelo injusto para Kostic

Recém-colocado em campo, Filip Kostic também foi advertido. O sérvio tentou segurar Marcos Leonardo pela camisa, mas de fato não chegou a agarrá-lo. Ainda assim, Van der Eijk considerou que aquilo merecia cartão amarelo.

76º minuto: sem pênalti para Ouazane

Alguns minutos depois, o reserva Ouazane teve a chance de deixar o placar novamente empatado após perda de bola de Sano. O jovem chutou por cima de uma posição promissora. Armando Obispo cometeu uma falta dentro da área sobre o jogador do Ajax logo após a finalização, e ele permaneceu caído no chão com dores. Van der Eijk, porém, não viu infração no lance. O mesmo valeu para Pol van Boekel, que como VAR não chamou seu colega até a lateral para ver as imagens.

Curiosamente, há duas semanas Til recebeu um pênalti em uma situação semelhante durante FC Groningen x PSV, depois de ser derrubado por Márk Csinger após uma tentativa de gol. O árbitro Allard Lindhout reviu as imagens na ocasião após intervenção do VAR e, em seguida, apontou a marca da cal.

O momento do pênalti para Til pode ser visto aos 3min42s.

79º minuto: falta de Amrabat em Bajraktarevic?

Sofyan Amrabat fez contra o PSV sua estreia com a camisa do Ajax saindo do banco. Em um duelo com Esmir Bajraktarevic, ele primeiro jogou na bola, após o que tocou levemente o joelho do ponta. Online, torcedores do PSV apontaram principalmente para essa falta após a partida. Quando se vê um screenshot do momento em que Amrabat atinge Bajraktarevic, realmente parece uma falta dura. No entanto, se você reproduzir as imagens em câmera lenta ou em velocidade normal, parece mais um leve raspão no joelho.

80º minuto: sem cartão vermelho para Van Bommel

Houve enorme repercussão em torno da forte colisão entre Van Bommel e Bouwman logo após a partida. Muito foi dito e escrito sobre isso. Bosz afirmou depois do jogo que Van Bommel não girou o corpo conscientemente para entrar no choque.

Van der Eijk tratou a colisão como ‘infeliz’, enquanto o chefe dos árbitros Raymond van Meenen é da opinião de que a forte pancada de Van Bommel em Bouwman merecia cartão vermelho.

Van Meenen também considerou que Van der Eijk deveria ter ido ele mesmo ao monitor durante o atendimento da lesão para avaliar a situação com calma, mesmo que Van Boekel, como VAR, não o tivesse chamado até a lateral.

97º minuto: sem segundo amarelo para Van Bommel?

Van Bommel recebeu apenas cartão amarelo pela falta em Bouwman. Já nos acréscimos, ele escapou mais uma vez depois de derrubar Julian Brandt com um chute nas pernas. Essa falta não pôde ser vista de perto em velocidade normal, de modo que só é possível julgá-la com base em um replay em câmera lenta.















