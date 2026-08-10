O francês Enzo Millot, meio-campista do Al-Ahli, aproximou-se de deixar as fileiras do "Al-Raqi" durante a atual janela de transferências de verão, após ficar fora dos planos da equipe para a nova temporada, apesar de ter sido uma das apostas do antigo técnico Matthias Jaissle.

Segundo o jornal saudita "Al-Riyadiah", a diretoria do Al-Diriyah chegou a um acordo com a do Al-Ahli sobre a transferência de Millot para as fileiras da equipe recém-promovida à liga Roshan, por empréstimo até o fim da nova temporada.

Millot havia se juntado ao Al-Ahli no início da temporada passada, vindo do Stuttgart, da Alemanha, depois que Jaissle insistiu em sua contratação, pois o técnico alemão via no jogador francês um reforço importante para o meio-campo da equipe e apreciava sua capacidade de executar suas ideias táticas.

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Mas a saída de Jaissle e a mudança no formato da concorrência dentro do meio-campo do Al-Ahli contribuíram para a queda das chances de Millot, especialmente após a movimentação da diretoria do clube para reforçar a equipe com o destacado meio-campista Eduard Spertsyan, que se tornou uma das opções principais aguardadas nos planos da comissão técnica.









Millot passou a enfrentar forte concorrência por sua posição, diante da existência de mais de uma opção no elenco do Al-Ahli, o que levou a diretoria a aprovar sua saída temporária para conseguir uma oportunidade maior de participação com o Al-Diriyah, em vez de permanecer no banco de reservas.

Espera-se que a experiência no Al-Diriyah dê ao jogador francês a chance de voltar a se afirmar na liga Roshan, enquanto o Al-Ahli busca, por meio do empréstimo, gerir melhor seu elenco e dar a Millot mais espaço para se desenvolver, especialmente porque o jogador ainda tem contrato com o "Al-Raqi".