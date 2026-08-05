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Carlo Ancelotti Real Madrid 2023-24Getty Images
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A anatomia de um 4-4-2 compacto: transformando a compactação em uma arma defensiva

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Real Madrid
Atlético de Madrid
C. Ancelotti

Este artigo explora como a formação 4-4-2 funciona como uma estrutura defensiva altamente eficaz ao criar um bloco compacto que restringe os espaços centrais. O texto destaca como equipes de elite, como o Real Madrid de Carlo Ancelotti e o Atlético de Madrid em seu auge, usam essa estrutura para forçar os adversários a jogar pelos lados. Ao usar a linha lateral como um defensor extra, o 4-4-2 permite que as equipes controlem por onde os adversários avançam, recuperem a posse de bola e lancem contra-ataques.

O 4-4-2, na fase defensiva, é considerado uma das melhores estruturas sem a bola porque cobre os espaços mais importantes que o adversário quer explorar e oferece o melhor equilíbrio com 10 jogadores divididos em pares. Uma dupla de ataque, uma dupla de meio-campo central, dois meias abertos, dois laterais e dois zagueiros tornam as funções fáceis de entender e a estrutura simples de treinar, desde que os jogadores atuem em sintonia.

Curiosamente, Carlo Ancelotti compartilha de uma apreciação semelhante. Após a vitória do Real Madrid por 1 a 0 sobre o Athletic Club em 20 de abril de 2025, ele disse: “Meu sistema preferido é o 4-4-2 porque acho que defendemos melhor… defensivamente, é o melhor sistema.”

A força do 4-4-2, porém, não está simplesmente em ter quatro defensores e quatro meio-campistas; está na capacidade de criar um bloco defensivo compacto que restringe o espaço entre e ao redor dos atacantes do adversário. Não é necessariamente preciso impedir que o adversário progrida, você pode apenas controlar por onde ele progride.

Equipes de elite demonstraram repetidamente que o 4-4-2 pode oferecer uma estrutura defensiva altamente eficaz, mesmo quando suas estruturas com posse diferem consideravelmenteNão é surpresa que algumas das equipes defensivamente mais fortes da Europa tenham usado essa formação para chegar a finais da Champions League, como o auge do Atlético de Madrid de Diego Simeone, a Juventus de Massimiliano Allegri e, mais recentemente, o Arsenal de Mikel Arteta na final de 2026.

No futebol, o centro é a rota mais direta para o gol, então o objetivo principal de uma equipe que defende é sempre proteger os espaços centrais e tentar conduzir o adversário para os lados, usando a linha lateral como um defensor extra e prendendo-o ali para recuperar a posse e iniciar um contra-ataque. Basicamente, você permite que ele vá para fora, e então defende a situação aberta que se cria.

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Em um bloco de 4-4-2, a intensidade e a inteligência da dupla de ataque são fundamentais para manter a compactação na defesa, porque os atacantes muitas vezes são considerados a primeira linha de defesa, seja quando a equipe pressiona ativamente ou quando é intencionalmente mais passiva, enquanto espera por gatilhos para reiniciar a pressão. Eles são os maestros, então lideram a orquestra enquanto o restante da equipe se adapta de acordo com o ritmo deles.

Os movimentos e a intensidade deles também podem sinalizar quando a equipe deve passar de manter seus pontos de referência zonais para adotar uma pressão mais agressiva, orientada ao homem. Além disso, o ritmo passivo deles sinaliza que a equipe deve manter a forma enquanto espera por gatilhos de pressão para reiniciar a sequência novamente.

A compactação vertical e horizontal é uma prioridade na defesa porque haveria uma desconexão se o posicionamento da dupla de ataque não estivesse sincronizado, estivesse muito alto ou se a dedicação deles no trabalho defensivo fosse relaxada. Isso abriria então uma lacuna prejudicial entre eles e o meio-campo da própria equipe, o que facilitaria ao adversário acessar centralmente a estrutura da equipe. Este é o pior pesadelo de um treinador abaixo.

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A equipe que defende sem a bola costuma ser vista como uma unidade, e cada jogador é uma engrenagem dessa máquina, com cada linha trabalhando em sintonia para criar uma estrutura semelhante a uma “gaiola”, de trás para frente. Por isso, a dupla de ataque deve garantir que mantenha distâncias ideais o tempo todo, estando suficientemente próxima para pressionar/cobrir os zagueiros do adversário com a bola e também suficientemente próxima do próprio volante da equipe, para criar o que gosto de chamar de situação de “sanduíche”.

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Uma “situação de sanduíche” é uma armadilha de pressão que ocorre quando jogadores do adversário tentam recuar em direção aos seus zagueiros com a bola, para receber o passe ou se oferecer como opção, e então os atacantes da equipe que defende podem fazer a cobertura/pressão por cima enquanto os meio-campistas também avançam por baixo para criar uma situação compacta. Assim, se qualquer jogador da equipe com a posse tentar recuar para essa zona, os meio-campistas da equipe que defende podem fechar ao redor dele com apoio dos atacantes à frente, criando uma “situação de sanduíche”. O objetivo não é necessariamente desarmar imediatamente, mas tornar a próxima ação do recebedor extremamente difícil.

Assim, a dupla de ataque e a dupla de meio-campo da equipe que defende tentam fechar/encurralar o volante do adversário ou qualquer jogador que tente recuar desde a linha de frente, prendendo-o entre eles, dificultando que a bola seja passada para ele e, mesmo que seja, garantindo que seja difícil para ele girar e fazer a jogada progredir.

A armadilha não precisa recuperar a bola imediatamente, ela só precisa tornar o passe seguinte, o giro ou a progressão desconfortáveis o suficiente para criar as condições para uma recuperação de posse. Então, eles basicamente criam tensão sempre que o adversário tenta progredir por dentro com a bola, de modo que a equipe que defende tenta usar isso a seu favor, forçando perdas de bola, recuperando a posse e iniciando um contra-ataque.

A principal fraqueza do 4-4-2 é que o adversário pode criar um 3 contra 2 no meio-campo central, o que significa que a compactação precisa compensar a desvantagem numérica. Assim como os espaços-chave para explorar contra um 4-3-3 podem ser os meio-espaços de cada lado do único volante, o espaço entre as linhas de meio-campo e defesa se torna uma área-chave para atacar contra um 4-4-2. É aí que um camisa 10 adversário ou um atacante que recua pode tentar receber entrelinhas, particularmente se posicionando no espaço entre os dois meio-campistas centrais e os zagueiros. O objetivo é arrastar um dos meio-campistas ou defensores para fora, criar uma brecha no bloco defensivo e explorar o espaço que se abre.

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A maior força do 4-4-2 não está em dar a uma equipe mais jogadores em uma área específica, mas em dar a esses jogadores relações claras entre si. Sua aparente simplicidade permite que a equipe defenda como um coletivo, com cada movimento acionando outro e cada espaço exigindo um ajuste imediato.

O 4-4-2 sempre terá suas vulnerabilidades, como qualquer outra estrutura; o adversário pode criar um 3 contra 2 no meio-campo, atacar o espaço entre as linhas e tentar desmontar o bloco. Mas um 4-4-2 bem treinado não tenta eliminar todos os problemas; ele controla quais problemas o adversário tem permissão para ter.

O objetivo tático é simples: proteger o centro, conduzir a bola para os lados, manter as distâncias tanto vertical quanto horizontalmente, forçar recepções desconfortáveis e, então, quando a oportunidade surgir, fechar ao redor do recebedor e transformar pressão em posse. Essa é a verdadeira beleza do 4-4-2 e, quando funciona, uma equipe pode operar como uma máquina bem lubrificada, lembrando poesia em movimento. Ele não defende o espaço ficando parado, defende o espaço se movendo como uma unidade coletiva.

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