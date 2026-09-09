Liga dos Campeões - Rodada 1 9 de set. de 2026 - 12:45 MHPArena

Como assistir Stuttgart x Viking online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Stuttgart tem dois desfalques por lesão: Dennis Seimen e Tiago Tomas estão fora do confronto. Nikolas Nartey cumpre suspensão por motivos disciplinares e também não estará à disposição de Sebastian Hoeness. O onze provável conta com Fabian Bredlow no gol, linha defensiva formada por Vagnoman, Chabot, Jeltsch e Mittelstaedt, e ataque liderado por Deniz Undav e Dzenan Pejcinovic.

No Viking, Morten Jensen não poderá contar com Veton Berisha, Anders Baertelsen e Sondre Bjoershol, todos no departamento médico. A equipe deve ir a campo com Arild Oestboe na meta e Zlatko Tripic como referência ofensiva, com Peter Christiansen e Simen Kvia-Egeskog formando a dupla de ataque.

Retrospecto recente

O Stuttgart registra três vitórias, duas derrotas e nenhum empate nos últimos cinco jogos. A equipe marcou 12 gols e sofreu 12 no período, reflexo de um desempenho oscilante. A vitória mais recente foi por 4 a 1 sobre o Colônia, mas a derrota por 5 a 1 para o Bayern de Munique expõe fragilidades defensivas que o Viking pode tentar explorar.

O Viking chega com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, sem nenhuma derrota. A equipe norueguesa marcou 8 gols e sofreu apenas 5 nesse período. O empate por 1 a 1 com o Sandefjord no último fim de semana interrompeu uma sequência de três triunfos consecutivos, incluindo as duas partidas decisivas contra o Dínamo de Zagreb na qualificação europeia.

Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Stuttgart e Viking nas bases de dados disponíveis. Este será um encontro inédito entre os dois clubes em competições oficiais.

Classificação

Na Liga dos Campeões, Stuttgart e Viking ocupam a primeira posição em seus respectivos grupos, conforme os dados disponíveis antes desta rodada.

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