Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Liga dos Campeões
team-logoStuttgart
MHPArena
team-logoViking
Assista aqui! MaxAssista aqui! Zapping
GOAL-e

Com o apoio de

Stuttgart x Viking: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga dos Campeões

Stuttgart x Viking
Stuttgart
Viking
Liga dos Campeões

Saiba onde vai passar o jogo entre Stuttgart e Viking, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

crest
Liga dos Campeões - Rodada 1
MHPArena

Como assistir Stuttgart x Viking online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Max

Max

Assista aqui

Zapping

Zapping

Assista aqui

Claro+

Claro+

Assista aqui

Sky+

Sky+

Assista aqui

Vivo Play

Vivo Play

Assista aqui

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Stuttgart x Viking

4-4-2
Stuttgart crest
Stuttgart
STU
Formação
Viking crest
Viking
VIK
4-3-3
F. BredlowF. BredlowJ. VagnomanJ. VagnomanJ. ChabotJ. ChabotF. JeltschF. JeltschM. MittelstaedtM. MittelstaedtJ. LewelingJ. LewelingA. StillerA. StillerC. FuehrichC. FuehrichG. ProemelG. ProemelD. UndavD. UndavD. PejcinovicD. PejcinovicA. OestboeA. OestboeG. StensnessG. StensnessH. HeggheimH. HeggheimJ. DalandJ. DalandV. AuklendV. AuklendK. AskildsenK. AskildsenJ. BellJ. BellT. MoiT. MoiZ. TripicZ. TripicP. ChristiansenP. ChristiansenS. Kvia-EgeskogS. Kvia-Egeskog
Viking crest
Viking
VIK
4-4-2
Stuttgart

Time titular

Viking

Técnico

  • S. Hoeness
  • M. Jensen

O Stuttgart tem dois desfalques por lesão: Dennis Seimen e Tiago Tomas estão fora do confronto. Nikolas Nartey cumpre suspensão por motivos disciplinares e também não estará à disposição de Sebastian Hoeness. O onze provável conta com Fabian Bredlow no gol, linha defensiva formada por Vagnoman, Chabot, Jeltsch e Mittelstaedt, e ataque liderado por Deniz Undav e Dzenan Pejcinovic.

No Viking, Morten Jensen não poderá contar com Veton Berisha, Anders Baertelsen e Sondre Bjoershol, todos no departamento médico. A equipe deve ir a campo com Arild Oestboe na meta e Zlatko Tripic como referência ofensiva, com Peter Christiansen e Simen Kvia-Egeskog formando a dupla de ataque.

Retrospecto recente

STU

STU - Sequência

EVE
V3-1
FUL
D1-0
HRO
V0-4
FCB
D5-1
KOE
V4-1
Gol marcado (sofrido)
12/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
VIK

VIK - Sequência

DZG
E2-2
DZG
V3-1
AAL
V2-1
BRO
V1-3
SAN
E1-1
Gol marcado (sofrido)
11/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

O Stuttgart registra três vitórias, duas derrotas e nenhum empate nos últimos cinco jogos. A equipe marcou 12 gols e sofreu 12 no período, reflexo de um desempenho oscilante. A vitória mais recente foi por 4 a 1 sobre o Colônia, mas a derrota por 5 a 1 para o Bayern de Munique expõe fragilidades defensivas que o Viking pode tentar explorar.

O Viking chega com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, sem nenhuma derrota. A equipe norueguesa marcou 8 gols e sofreu apenas 5 nesse período. O empate por 1 a 1 com o Sandefjord no último fim de semana interrompeu uma sequência de três triunfos consecutivos, incluindo as duas partidas decisivas contra o Dínamo de Zagreb na qualificação europeia.

Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Stuttgart e Viking nas bases de dados disponíveis. Este será um encontro inédito entre os dois clubes em competições oficiais.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
2
BétisBétisBET
110032+13
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
5
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
6
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
7
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
7
PSVPSVPSV
00000000
7
PSGPSGPSG
00000000
7
RomaRomaROM
00000000
7
StuttgartStuttgartSTU
00000000
7
LensLensRCL
00000000
7
ArsenalArsenalARS
00000000
7
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
00000000
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
7
ComoComoCOM
00000000
7
SportingSportingSCP
00000000
7
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
7
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
7
LeipzigLeipzigRBL
00000000
7
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
7
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
00000000
7
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
7
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
7
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
7
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
00000000
7
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
7
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
7
NapoliNapoliNAP
00000000
7
VikingVikingVIK
00000000
31
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
32
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
32
LilleLilleLIL
100123-10
D
34
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
35
LASKLASKLAS
100101-10
D
36
PortoPortoPOR
100102-20
D
Classificação às quartas de final

Na Liga dos Campeões, Stuttgart e Viking ocupam a primeira posição em seus respectivos grupos, conforme os dados disponíveis antes desta rodada.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google