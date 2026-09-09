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Sporting x Galatasaray
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Sporting x Galatasaray

4-2-3-1
Sporting crest
Sporting
SCP
Formação
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
4-2-3-1
R. SilvaR. SilvaZ. DebastZ. DebastG. InacioG. InacioM. AraujoM. AraujoI. FresnedaI. FresnedaR. ZalazarR. ZalazarG. CatamoG. CatamoS. AltimiraS. AltimiraF. GoncalvesF. GoncalvesI. DoumbiaI. DoumbiaL. SuarezL. SuarezU. CakirU. CakirI. JakobsI. JakobsR. SallaiR. SallaiA. BardakciA. BardakciD. SanchezD. SanchezL. TorreiraL. TorreiraA. BatrakovA. BatrakovGabriel SaraGabriel SaraY. AkgunY. AkgunL. SaneL. SaneB. YilmazB. Yilmaz
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
4-2-3-1
Sporting

Time titular

Galatasaray

Técnico

  • R. Borges
  • O. Buruk

No Sporting, o técnico Rui Borges não poderá contar com Nuno Santos e João Simões, ambos lesionados. A provável escalação tem Rui Silva no gol; Zeno Debast, Gonçalo Inácio e Maximiliano Araújo na defesa; Ivan Fresneda, Rodrigo Zalazar, Geny Catamo, Sergi Altimira e Flávio Gonçalves no meio-campo; com Issa Doumbia e Luís Suárez no ataque.

O Galatasaray chega a Lisboa com uma lista de desfalques relevante. Victor Osimhen, Mario Lemina, Günay Güvenç e Wilfried Singo estão todos fora por lesão. A provável escalação de Okan Buruk conta com Uğurcan Çakır no gol; Ismail Jakobs, Roland Sallai, Abdulkerim Bardakçı e Davinson Sánchez na defesa; Lucas Torreira, Aleksey Batrakov, Gabriel Sara e Yunus Akgün no meio; com Leroy Sané e Barış Alper Yılmaz no ataque.

Retrospecto recente

SCP

SCP - Sequência

EST
E2-2
VSC
V3-2
ALV
V3-1
RA
V0-4
NAC
V2-0
Gol marcado (sofrido)
14/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
GAL

GAL - Sequência

VIL
D1-2
COB
E2-2
ERZ
V0-4
GOZ
V3-2
IBS
V2-3
Gol marcado (sofrido)
13/8
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Sporting chega ao confronto com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, somando 13 gols marcados e apenas 5 sofridos. O resultado mais recente foi um 2 a 0 sobre o Nacional, enquanto a goleada de 4 a 0 sobre o Rio Ave foi o desempenho mais expressivo da série. O único ponto perdido veio no empate por 2 a 2 com o Estrela da Amadora, no início de agosto.

O Galatasaray também apresenta sequência positiva, com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Os turcos marcaram 12 gols e sofreram 9 nesse período. A vitória mais recente foi por 3 a 2 fora de casa contra o Istanbul Başakşehir, e a única derrota foi um amistoso pré-temporada por 2 a 1 contra o Villarreal.

Últimos confrontos diretos

Não há dados disponíveis sobre confrontos diretos anteriores entre Sporting e Galatasaray. Mais informações serão adicionadas conforme disponíveis.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
2
BétisBétisBET
110032+13
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
5
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
6
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
7
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
7
PSVPSVPSV
00000000
7
PSGPSGPSG
00000000
7
RomaRomaROM
00000000
7
StuttgartStuttgartSTU
00000000
7
LensLensRCL
00000000
7
ArsenalArsenalARS
00000000
7
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
00000000
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
7
ComoComoCOM
00000000
7
SportingSportingSCP
00000000
7
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
7
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
7
LeipzigLeipzigRBL
00000000
7
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
7
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
00000000
7
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
7
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
7
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
7
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
00000000
7
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
7
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
7
NapoliNapoliNAP
00000000
7
VikingVikingVIK
00000000
31
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
32
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
32
LilleLilleLIL
100123-10
D
34
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
35
LASKLASKLAS
100101-10
D
36
PortoPortoPOR
100102-20
D
Classificação às quartas de final

Na fase de liga da UEFA Champions League, o Sporting ocupa a 33ª posição, enquanto o Galatasaray aparece na 14ª colocação da tabela geral da competição.

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