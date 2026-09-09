Liga dos Campeões - Rodada 1 9 de set. de 2026 - 15:00 Estadio Jose Alvalade

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Notícias e prováveis escalações

No Sporting, o técnico Rui Borges não poderá contar com Nuno Santos e João Simões, ambos lesionados. A provável escalação tem Rui Silva no gol; Zeno Debast, Gonçalo Inácio e Maximiliano Araújo na defesa; Ivan Fresneda, Rodrigo Zalazar, Geny Catamo, Sergi Altimira e Flávio Gonçalves no meio-campo; com Issa Doumbia e Luís Suárez no ataque.

O Galatasaray chega a Lisboa com uma lista de desfalques relevante. Victor Osimhen, Mario Lemina, Günay Güvenç e Wilfried Singo estão todos fora por lesão. A provável escalação de Okan Buruk conta com Uğurcan Çakır no gol; Ismail Jakobs, Roland Sallai, Abdulkerim Bardakçı e Davinson Sánchez na defesa; Lucas Torreira, Aleksey Batrakov, Gabriel Sara e Yunus Akgün no meio; com Leroy Sané e Barış Alper Yılmaz no ataque.

Retrospecto recente

O Sporting chega ao confronto com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, somando 13 gols marcados e apenas 5 sofridos. O resultado mais recente foi um 2 a 0 sobre o Nacional, enquanto a goleada de 4 a 0 sobre o Rio Ave foi o desempenho mais expressivo da série. O único ponto perdido veio no empate por 2 a 2 com o Estrela da Amadora, no início de agosto.

O Galatasaray também apresenta sequência positiva, com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Os turcos marcaram 12 gols e sofreram 9 nesse período. A vitória mais recente foi por 3 a 2 fora de casa contra o Istanbul Başakşehir, e a única derrota foi um amistoso pré-temporada por 2 a 1 contra o Villarreal.

Últimos confrontos diretos

Não há dados disponíveis sobre confrontos diretos anteriores entre Sporting e Galatasaray. Mais informações serão adicionadas conforme disponíveis.

Classificação

Na fase de liga da UEFA Champions League, o Sporting ocupa a 33ª posição, enquanto o Galatasaray aparece na 14ª colocação da tabela geral da competição.

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