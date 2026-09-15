Copa Libertadores - Quartas de final 15 de set. de 2026 - 18:00

Como assistir Platense x Fluminense online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Martin Palermo não tem desfalques confirmados no Platense para esta partida da Copa Libertadores. Nenhuma lesão ou suspensão foi divulgada pelo clube até o momento, e a provável escalação ainda não foi anunciada. As informações serão atualizadas conforme o jogo se aproximar.

No Fluminense, Marcao também não confirmou baixas para o confronto. Não há registro de lesionados ou suspensos no elenco visitante, e o time provável segue em aberto. Atualizações serão adicionadas às vésperas do apito inicial.

Retrospecto recente

O Platense soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a derrota por 2 a 1 para o Estudiantes no Campeonato Argentino em 12 de setembro. No período, a equipe de Palermo marcou quatro gols e sofreu cinco, refletindo a instabilidade que tem marcado a campanha do clube.

O Fluminense registra três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco compromissos. A derrota mais recente foi por 3 a 1 para o Atlético-MG no Brasileirão em 12 de setembro, mas antes disso o time havia vencido o próprio Platense por 2 a 0 na Copa Libertadores e o Vasco por 1 a 0 no campeonato nacional. Ao todo, o Fluminense balançou as redes oito vezes e sofreu sete gols nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

Confrontos Empate 0 0 1 Copa Libertadores Fluminense FLU 2 Platense CAP 0 FJ 0 Gols marcados 2 Jogos sobre 2.5 gols 0 / 1 Ambas as equipes marcaram 0 / 1

O único confronto registrado entre Platense e Fluminense aconteceu pela Copa Libertadores em 8 de setembro de 2026, com vitória do Fluminense por 2 a 0 como mandante. Com apenas um jogo no histórico entre os clubes, o Fluminense lidera o retrospecto direto.

Classificação

Na Copa Libertadores, o Platense ocupa a segunda posição em seu grupo, assim como o Fluminense no grupo adversário.

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