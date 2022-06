Lyon demonstra interesse em Du Queiroz, do Corinthians

Titular do Corinthians, Du Queiroz deve ver assédio europeu aumentar nos próximos dias

Titular absoluto do Corinthians com Vítor Pereira, Du Queiroz é um nome que deve ser bastante falado na próxima janela de transferências da Europa. O jovem volante corinthiano vem chamando a atenção de clubes do Velho Continente e recebendo sondagens.

De acordo com apuração da GOAL, um dos clubes que já consultaram a situação do jogador é o Lyon, da França. A tendência, aliás, é de mais clubes demonstrarem interesse na contratação de Du Queiroz já para o começo da próxima temporada.

Mesmo com uma grande procura europeia, a intenção do Corinthians é segurar o volante. Em entrevista, Duilio Monteiro Alves, presidente do Timão, revelou que não pensa em vender Du na próxima janela.

Mais artigos abaixo

"Coloquei o Du como exemplo por estar fazendo grandes jogos e a procura estar sendo grande. Mas não temos a menor intenção de vendê-lo agora, ele tem muito a evoluir, e a valorização é inevitável. Não temos nenhuma vontade de vendê-lo agora. Não consigo colocar preço. Todos que perguntam, respondemos que não vamos negociar”, disse Duilio em entrevista ao podcast GE Corinthians.

Nos últimos anos, vale lembrar, o Lyon contratou dois meias brasileiros: Lucas Paquetá, que segue no clube, e Bruno Guimarães, vendido ao Newcastle no começo de 2022.

Titular do Corinthians nos principais jogos do ano e com uma gigante evolução sob o comando de Vítor Pereira, Du Queiroz já disputou 30 jogos em 2022, sendo 25 entre os iniciais.