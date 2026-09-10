Liga dos Campeões - Rodada 1 10 de set. de 2026 - 12:45 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

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Notícias e prováveis escalações

O técnico Ismail Kartal deve escalar o Fenerbahçe com Ederson no gol, defesa formada por Archie Brown, Nathan Ake, Milan Skriniar e Nelson Semedo, e meio-campo com N'Golo Kanté, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Oguz Aydin e Ismail Yuksek. Vedat Muriqi lidera o ataque. Não há lesionados ou suspensos confirmados no momento — informações atualizadas serão adicionadas conforme a proximidade do jogo.

Gian Piero Gasperini deve mandar a Roma a campo com Mile Svilar na meta, linha defensiva composta por Mario Hermoso, Gianluca Mancini, Evan N'Dicka e Wesley, e setor de meio com Nahuel Molina, Rodrigo Mora, Manu Koné e Bryan Cristante. Paulo Dybala e Donyell Malen formam o ataque. Assim como o adversário, a equipe italiana não registra desfalques confirmados até o momento.

Retrospecto recente

O Fenerbahçe registra três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi justamente no derby contra o Besiktas, por 2 a 1, no último fim de semana. Antes disso, a equipe venceu o Samsunspor por 2 a 0 e garantiu a classificação para a fase de grupos da Champions League ao superar o Lyon por 1 a 0 no agregado — com vitória por 2 a 1 no segundo jogo. No total, o time marcou dez gols e sofreu seis nos cinco confrontos.

A Roma chega invicta nas últimas cinco partidas, com três vitórias e dois empates. Os dois empates foram em amistosos de pré-temporada contra Brighton (derrota por 3 a 0) e Borussia Dortmund (2 a 2). Nos três jogos oficiais, a equipe de Gasperini não sofreu gols no campeonato italiano, somando 10 marcados e nenhum sofrido na Serie A.

Últimos confrontos diretos

O único confronto registrado entre Fenerbahçe e Roma foi um amistoso de pré-temporada disputado em agosto de 2014, quando os times empataram por 3 a 3. Com apenas um jogo no histórico, não há padrão estabelecido entre as equipes, o que torna este duelo pela Champions League o primeiro encontro oficial entre os clubes.

Classificação

Na fase de grupos da Champions League, Fenerbahçe e Roma ocupam a mesma posição: ambos os times aparecem na 7ª colocação de suas respectivas chaves na Liga dos Campeões.

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