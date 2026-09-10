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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Fenerbahçe x Roma

4-2-3-1
Fenerbahçe crest
Fenerbahçe
FB
Formação
Roma crest
Roma
ROM
3-4-2-1
EdersonEdersonA. BrownA. BrownN. AkeN. AkeM. SkriniarM. SkriniarM. MuldurM. MuldurN. KanteN. KanteM. GreenwoodM. GreenwoodK. AkturkogluK. AkturkogluO. AydinO. AydinI. YuksekI. YuksekV. MuriqiV. MuriqiM. SvilarM. SvilarM. HermosoM. HermosoG. ManciniG. ManciniE. N'DickaE. N'DickaP. DybalaP. Dybalateam-logoWesleyN. MolinaN. MolinaM. KoneM. KoneB. CristanteB. CristanteM. SouleM. SouleD. MalenD. Malen
Roma crest
Roma
ROM
4-2-3-1
Fenerbahçe

Time titular

Roma

Técnico

  • I. Kartal
  • G. Gasperini

O técnico Ismail Kartal deve escalar o Fenerbahçe com Ederson no gol, defesa formada por Archie Brown, Nathan Ake, Milan Skriniar e Nelson Semedo, e meio-campo com N'Golo Kanté, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Oguz Aydin e Ismail Yuksek. Vedat Muriqi lidera o ataque. Não há lesionados ou suspensos confirmados no momento — informações atualizadas serão adicionadas conforme a proximidade do jogo.

Gian Piero Gasperini deve mandar a Roma a campo com Mile Svilar na meta, linha defensiva composta por Mario Hermoso, Gianluca Mancini, Evan N'Dicka e Wesley, e setor de meio com Nahuel Molina, Rodrigo Mora, Manu Koné e Bryan Cristante. Paulo Dybala e Donyell Malen formam o ataque. Assim como o adversário, a equipe italiana não registra desfalques confirmados até o momento.

Retrospecto recente

FB

FB - Sequência

OL
E1-1
KSP
V4-2
OL
V1-2
SAM
V0-2
BJK
D1-2
Gol marcado (sofrido)
10/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
ROM

ROM - Sequência

BHA
D3-0
BVB
E2-2
FIO
V4-0
LEC
V0-4
ATA
V2-1
Gol marcado (sofrido)
12/6
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Fenerbahçe registra três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi justamente no derby contra o Besiktas, por 2 a 1, no último fim de semana. Antes disso, a equipe venceu o Samsunspor por 2 a 0 e garantiu a classificação para a fase de grupos da Champions League ao superar o Lyon por 1 a 0 no agregado — com vitória por 2 a 1 no segundo jogo. No total, o time marcou dez gols e sofreu seis nos cinco confrontos.

A Roma chega invicta nas últimas cinco partidas, com três vitórias e dois empates. Os dois empates foram em amistosos de pré-temporada contra Brighton (derrota por 3 a 0) e Borussia Dortmund (2 a 2). Nos três jogos oficiais, a equipe de Gasperini não sofreu gols no campeonato italiano, somando 10 marcados e nenhum sofrido na Serie A.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

FenerbahçeEmpateRoma
0
1
0
Amistosos de clubes
Roma badge
Roma
ROM
3
Fenerbahçe badge
Fenerbahçe
FB
3
FJ
3Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols1/1
Ambas as equipes marcaram1/1

O único confronto registrado entre Fenerbahçe e Roma foi um amistoso de pré-temporada disputado em agosto de 2014, quando os times empataram por 3 a 3. Com apenas um jogo no histórico, não há padrão estabelecido entre as equipes, o que torna este duelo pela Champions League o primeiro encontro oficial entre os clubes.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
3
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
3
SportingSportingSCP
110031+23
V
5
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
6
BétisBétisBET
110032+13
V
6
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
8
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
9
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
9
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
11
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
12
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
13
PSVPSVPSV
00000000
13
RomaRomaROM
00000000
13
LensLensRCL
00000000
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
13
ComoComoCOM
00000000
13
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
13
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
13
LeipzigLeipzigRBL
00000000
13
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
00000000
13
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
13
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
00000000
13
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
25
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
26
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
26
LilleLilleLIL
100123-10
D
28
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
28
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
30
LASKLASKLAS
100101-10
D
30
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
32
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
32
VikingVikingVIK
100113-20
D
34
PortoPortoPOR
100102-20
D
35
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
Classificação às quartas de final

Na fase de grupos da Champions League, Fenerbahçe e Roma ocupam a mesma posição: ambos os times aparecem na 7ª colocação de suas respectivas chaves na Liga dos Campeões.

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