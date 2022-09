777 Partners avalia não renovar contrato de Alex Teixeira no Vasco

Empresa que comprou a SAF do clube espera implementar outro modelo de contratações

O retorno de Alex Teixeira ao Vasco foi tratado com grande expectativa, mas pelo menos até o momento, o jogador ainda não teve desempenho para corresponder ao que era esperado. Com contrato até o final desta temporada, o "cria" pode não fazer parte do elenco Cruz-maltino em 2023.

Segundo soube a GOAL, a 777 Partners, empresa que comprou a SAF do Vasco, não era grande fã da contratação. O entendimento era de que Alex Teixeira não estava dentro da filosofia que a empresa espera implementar no clube.

Pelos baixos valores envolvidos, já que Alex Teixeira abriu mão de muito dinheiro para realizar o sonho de "voltar para casa" e o peso da contratação para a disputa da Série B, a empresa não interferiu. No acordo, no entanto, uma opção de renovação para 2023 ficou atrelada a valores bem maiores do que os atuais.

Deste forma, segundo soube a GOAL, a 777 Partners avalia não renovar o contrato de Alex Teixeira para a próxima temporada. A empresa espera implementar uma filosofia de contratações bem diferente. A ideia é trazer jogadores mais jovens, com potencial também para revenda futura.

Por outro lado, pessoas próximas a Alex Teixeira entendem que todo jogador que retorna ao futebol brasileiro, especialmente depois de um longo período, precisa de um tempo para readaptação.

O caso de Everton Cebolinha, grande contratação do rival, é utilizado como exemplo, ele também ainda não deslanchou pelo rubro-negro. Alex Teixeira acredita que ainda pode render bastante no futebol brasileiro, mas o futuro com a camisa do Vasco da Gama é incerto