5 idiomas e uma história excepcional: Ismael Saibari surpreende o Bayern de Munique com declarações impressionantes

O marroquino Ismael Saibari começou sua trajetória no Bayern de Munique há duas semanas, depois de se transferir ao clube da Baviera vindo do Eindhoven, mas uma lesão muscular sofrida durante sua participação com a seleção do Marrocos na Copa do Mundo o afastou dos treinos coletivos no início de sua nova experiência.

O jogador de 25 anos realizou treinos individuais durante o período recente, antes de se juntar aos treinos coletivos da equipe nesta semana, dando seus primeiros passos com a camisa do Bayern de Munique.

Saibari falou, durante sua apresentação oficial como novo reforço da equipe nesta sexta-feira, sobre suas primeiras impressões: "Meus companheiros de equipe me receberam de forma muito calorosa, e todos são gentis comigo, incluindo a comissão técnica. Me recuperei bem e agora estou totalmente integrado aos treinos da equipe".

Saibari chamou fortemente a atenção durante sua participação com a seleção do Marrocos na Copa do Mundo, mas seu brilho no torneio não foi o único motivo por trás da movimentação do Bayern de Munique para contratá-lo, já que o clube alemão acompanhava o jogador há bastante tempo.

O diretor esportivo do Bayern de Munique, Max Eberl, explicou que o clube conhecia as qualidades de Saibari antes da Copa do Mundo, apontando que o confronto entre as duas equipes na Liga dos Campeões teve um papel importante em reforçar a convicção do clube nas capacidades do jogador.

Eberl disse: "Conhecíamos Ismael há algum tempo, mas o golpe de misericórdia que nos convenceu de que ele era um jogador adequado ao Bayern de Munique veio na partida que nos reuniu com o Eindhoven".

Saibari havia marcado o gol do Eindhoven na partida que terminou com a vitória do Bayern de Munique por 2 a 1 na Liga dos Campeões em janeiro, mas não se limitou a balançar as redes, tendo apresentado uma atuação notável que impressionou os dirigentes do clube da Baviera.

Eberl acrescentou: "Com seu estilo, sua força física, sua presença avassaladora, sua velocidade e sua variedade de habilidades, ele nos causou muitos problemas. Ele possui um talento excepcional".

Saibari reforça a versatilidade do ataque do Bayern

Eberl revelou que o Bayern de Munique acompanhou de perto a evolução de Saibari, antes de decidir se movimentar para contratá-lo, especialmente com o desejo do clube de reforçar suas opções ofensivas.

O diretor esportivo disse: "Acompanhamos o assunto de perto e, em certo momento, ficou claro para nós que queríamos reforçar o setor ofensivo. Ismael era um dos nossos principais candidatos, e graças a Deus as coisas correram bem".

Eberl apontou que as contratações de Nathaniel Brown e Saibari refletem a orientação do Bayern de Munique de contratar jogadores que tenham flexibilidade tática e capacidade de ocupar mais de uma posição.

Ele explicou: "Nosso desejo é focar na versatilidade e escolher jogadores capazes de ocupar posições diferentes e acrescentar uma nova dimensão ao nosso estilo de jogo, algo que talvez tenha nos faltado na temporada passada".

Por sua vez, Saibari afirmou que se sentiu à vontade desde o primeiro momento diante da ideia de se transferir ao Bayern de Munique, considerando que o clube representa o lugar ideal para desenvolver seu nível.

O jogador marroquino disse: "O Bayern de Munique é um dos maiores clubes do mundo. Eles me deram a confiança de que posso evoluir aqui como jogador e como pessoa".

Ele também falou sobre sua admiração pelo estilo de jogo adotado pela equipe sob o comando do técnico belga Vincent Kompany, afirmando que ele combina com suas capacidades e ambições.

Ele acrescentou: "Eles jogam com muita movimentação e alta intensidade. Senti isso na pele nas partidas da temporada passada. Eles apresentam um futebol maravilhoso, sempre empolgante, e sempre buscam oportunidades de marcar. É isso que realmente me agrada".

Uma trajetória diferente e um talento para idiomas

Durante sua apresentação, Saibari falou sobre o grande papel que seus pais desempenharam em sua trajetória e em sua vida, revelando que sofria de problemas nos pés desde o nascimento.

Ele disse: "Eu sofria de problemas no pé quando nasci. Meus pais se sacrificaram muito para que eu pudesse caminhar corretamente e viver uma vida normal. Sou extremamente grato a eles. Também sou um muçulmano praticante, acredito em Deus e acredito que isso fazia parte de Seu desígnio".

Saibari tem capacidades linguísticas notáveis, já que fala inglês, francês, espanhol, árabe e holandês, enquanto busca aprender o idioma alemão o mais rápido possível, juntamente com sua ambição de deixar uma marca clara em sua nova experiência no Bayern de Munique.