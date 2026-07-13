48 horas decidirão o destino de Ali Al-Bulaihi no Al-Hilal

Ali Al-Bulaihi, zagueiro do Al-Hilal, aguarda, nas próximas 48 horas, a decisão do italiano Simone Inzaghi, técnico da equipe, sobre sua inclusão na lista da delegação que partirá para a Áustria na próxima quarta-feira, para realizar a pré-temporada em preparação para a nova temporada.

De acordo com o que publicou o jornal saudita “Al-Riyadiah”, Al-Bulaihi ainda mantém contrato com o Al-Hilal válido por mais uma temporada, enquanto a decisão sobre sua viagem com a equipe ou não fica a cargo de Inzaghi, que definirá a situação do jogador de acordo com sua visão técnica e as necessidades da equipe na próxima fase.

O jornal acrescentou que o zagueiro de 36 anos passou, nos últimos dias, por exames físicos e musculares antes de se juntar aos treinos coletivos, após se recuperar de um problema de saúde que o impediu de participar do início da pré-temporada, logo após o término das férias de fim de temporada.

Al-Bulaihi possui uma trajetória rica com a camisa do Al-Hilal, tendo disputado 263 partidas em diversas competições, nas quais marcou 23 gols e deu 3 assistências, de acordo com as estatísticas do site “Transfermarkt”. Além disso, ele contribuiu para a conquista de cinco títulos do Campeonato Saudita, três da Copa do Rei, três da Supercopa Saudita, além de dois títulos da Liga dos Campeões da Ásia, antes de ser emprestado ao Al-Shabab em janeiro passado.

Está previsto que a delegação do Al-Hilal parta para a Áustria na próxima quarta-feira, para participar de um período de pré-temporada que se estenderá até o dia 3 de agosto, com quatro jogos amistosos contra o Sturm Graz, da Áustria; o Mamelodi Sundowns, da África do Sul; o Mouloudia de Argel, da Argélia; e o Al-Ahli, do Catar.

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