A maldição das lesões atingiu o elenco do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, antes de sua aguardada partida contra o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, pela Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

O Al-Ittihad enfrenta o Al-Jazira na próxima terça-feira, no estádio Mohammed bin Zayed, na capital emiradense, Abu Dhabi, na fase preliminar classificatória para a fase de liga da competição asiática de elite.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que o Al-Ittihad disputará a partida sem 4 de seus jogadores, encabeçados pelo zagueiro saudita Ahmed Sharahili e pelo meio-campista malinês Mamadou Doumbia, que estão em programas de reabilitação para se recuperar das lesões.

O jornal também revelou duas novas ausências: o zagueiro Saad Al-Mousa e o atacante Talal Haji, já que o alemão Jens Wissing, técnico do Al-Ittihad, decidiu deixá-los de fora da partida por falta de prontidão.

Por outro lado, os demais jogadores estarão à disposição para integrar a lista que o treinador alemão anunciará 48 horas antes da partida.

Wissing poderá contar com os serviços de 13 jogadores estrangeiros, que podem se tornar 14 após a conclusão da contratação do meio-campista senegalês Dion Lopy, do Almería, da Espanha.

O Al-Ittihad busca iniciar a temporada de forma sólida, superando o obstáculo do Al-Jazira, para garantir a participação na próxima edição do torneio asiático, na esperança de reconquistar o título que está ausente de suas prateleiras há 21 anos.

Vale lembrar que o Al-Ittihad se preparou para a nova temporada disputando 4 amistosos em sua concentração na Espanha, vencendo 2 deles, sobre o Orlando Pirates, da África do Sul, por 3 a 2, e o Las Palmas por 2 a 1, antes da derrota para o Real Mallorca por 4 a 2 e do empate com o Málaga em 2 a 2.