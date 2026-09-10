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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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20 minutos bastam para Bernal aprender a primeira lição do professor Rodri

Barcelona x Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
Liga dos Campeões
M. Bernal
Rodri
Espanha
Países Baixos

O meio-campo do Barça está repleto de talentos

Marc Bernal entrou na vaga de Pedri na partida do Barcelona pela Liga dos Campeões da Europa contra o Feyenoord na última quarta-feira, aos 63 minutos, e essa substituição criou uma situação incomum nesta temporada, já que Bernal, revelado pela academia do Barcelona, e Rodri, o novo astro do Barcelona, jogaram juntos pela primeira vez.

Em seus primeiros minutos em campo, Bernal se posicionou a poucos metros de Rodri, na região normalmente ocupada por Pedri, alguns metros à frente do vencedor da Bola de Ouro, e o jogador catalão mostrou notável dinamismo e participação efetiva nas trocas de passes da equipe.

Mais tarde, quando Gavi entrou em campo para substituir Rodri aos 83 minutos, Bernal recuou para a posição que havia ocupado nas duas partidas em que foi titular nesta temporada, a de volante, segundo informou o jornal Mundo Deportivo.

Na temporada passada, na ausência de Rodri, o jogador formado na base ocupava por vezes a posição de volante, e até na partida da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa contra o Paris Saint-Germain atuou como meia-atacante, o que demonstra sua grande importância e a versatilidade de suas habilidades no meio-campo.

Esses vinte minutos de treinamento foram a primeira "aula avançada" de Bernal com Rodri, um dos melhores meio-campistas da atualidade, e o jogador catalão e ex-atleta do Manchester City confirmou ao técnico Hansi Flick que, apesar da semelhança em seus estilos de jogo, ambos são capazes de brilhar no meio-campo repleto de talentos do Barcelona.

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