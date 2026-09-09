16 mudanças: Ancelotti expulsa oficialmente a velha guarda da lista do Brasil

O italiano Carlo Ancelotti, técnico do Brasil, anunciou a primeira lista de convocados da equipe desde a decepção na Copa do Mundo, que trouxe diversas surpresas.

A seleção brasileira se despediu da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, após a derrota para a Noruega pelo placar de 2 a 1.

O jornal "AS" afirmou: "Começa aqui a nova era de Carlo Ancelotti no Brasil. O técnico italiano anunciou a lista dos 26 jogadores que representarão a Seleção nesta nova fase, que tem início com o confronto contra a Austrália (em duas partidas) e a Índia durante a próxima data Fifa".

A lista traz várias surpresas, incluindo 8 jogadores convocados pela primeira vez: Pedro Moresco, Otávio, Arthur Dias, Jair Cunha, Matheuzinho, Mauro Júnior, Breno Bidon e Gabriel Bontempo.

Enquanto isso, outros retornam após ausência na última Copa do Mundo, como Estêvão, André Santos e João Pedro.

E agora, sem a velha guarda, que viu a saída de 16 jogadores, Ancelotti promove uma revolução na lista da seleção brasileira rumo à Copa do Mundo de 2030.

O Brasil se prepara para o início de uma nova era, após a saída de vários outros jogadores titulares na sequência da "catastrófica" Copa do Mundo, com destaque para: Neymar, Danilo, Casemiro, Fabinho, Alex Sandro, Alisson e Ederson.

A seleção brasileira não era favorita a vencer a Copa do Mundo, mas almejava chegar a fases avançadas. Esperanças que se dissiparam após os dois gols marcados por Haaland nas oitavas de final.

Desde então, o país atravessa uma profunda recessão. Diversos programas analisaram as causas do fracasso e quem seria encarregado da missão de colocar as coisas nos eixos a partir de setembro.

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A verdadeira era Ancelotti

A Confederação Brasileira de Futebol decidiu começar do zero, e com razão. Durante o verão, declararam: "Agora começa a verdadeira era Ancelotti". Com a página em branco e sem qualquer compromisso, o técnico italiano busca construir sua equipe para os próximos quatro anos, até a Copa do Mundo na Espanha, em Portugal e no Marrocos. E deseja mesclar a experiência com os novos talentos que despontaram com força.

O técnico incluiu várias surpresas em sua primeira lista de convocados após uma turnê que envolveu partidas em ambos os lados do Oceano Atlântico. E foca nos jogadores promissores, especialmente naqueles capazes de contribuir de forma individual e coletiva.

Por esse motivo, foram cortados jogadores como Kauã Elias (Shakhtar), André (Corinthians), Souza (Porto), Kevin (Fulham) e Kaike (Como). Mas a ausência deles nesta lista não significa necessariamente que não possam garantir um lugar no futuro, já que a comissão técnica deposita grandes esperanças em que brilhem no fim das contas.

Mas está claro que esta seleção brasileira pertence a Vinícius Júnior e Raphinha. Os jogadores do Real Madrid e do Barcelona serão encarregados de liderar o Brasil nesta nova fase, como as duas figuras principais da escalação de Ancelotti.

Na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Neymar deixou claro que eles são seus herdeiros, e agora ocupam o trono dos reis, o trono de Pelé, Romário, Garrincha, Sócrates, Ronaldo e Ronaldinho.

Além disso, "Carletto" afirma que o jogador que agora assumirá a responsabilidade de elevar seu nível é Endrick. Na ausência de um centroavante fixo definido, o técnico italiano o enxerga como um dos líderes do futuro na nova era.

E disse Ancelotti: "É verdade que testamos vários atacantes neste ano. A situação é clara: temos muitos jogadores jovens extremamente talentosos, e precisamos apoiar o desenvolvimento deles. Um deles é bem conhecido: Endrick. Temos outros atacantes com ótimo desempenho, e outros que ficam de fora da escalação. Temos boas alternativas, mas Endrick será um jogador importante para o Brasil no futuro".

E a lista anunciada por Ancelotti ficou assim:

Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Moresco (Coritiba), Otávio (Cruzeiro).

Defesa: Arthur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (Roma).

Meio-campo: André Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo Santos (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus), Gabriel Bontempo (Santos)

Ataque: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Ryan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo), Vinícius Júnior (Real Madrid).

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