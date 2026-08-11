O espanhol Luis Enrique, treinador do Paris Saint-Germain, confirmou o desejo de continuar no clube francês por muitos anos, colocando um ponto final nas especulações sobre o seu futuro, apesar de o seu contrato atual estar próximo do fim em 2027, e ressaltou que o projeto parisiense ainda representa a experiência mais empolgante para ele ao longo de sua carreira como técnico.

Luis Enrique afirmou, em declarações ao site oficial da UEFA, que espera permanecer no Paris Saint-Germain por muitos anos, apontando que sua relação com o clube, a diretoria e a torcida lhe dá o estímulo para seguir trabalhando, e que pretende dar o seu máximo para manter a equipe no topo do futebol europeu.

Enrique assumiu o comando do Paris Saint-Germain em 2023 e, em um curto período, conseguiu levar a equipe a uma fase de sucesso sem precedentes, após conquistar com ela a Liga dos Campeões da Europa por duas vezes, fazendo do clube francês uma das principais potências na disputa do cenário europeu.

O treinador espanhol falou sobre o período que se seguiu à última conquista da Liga dos Campeões da Europa, explicando que teve férias de 7 semanas que passou com a família, na tentativa de se afastar das pressões do futebol, mas admitiu que a desconexão total do trabalho é quase impossível para um técnico nesse nível, por causa dos contatos constantes e das decisões que precisam ser tomadas durante o período de transferências e a preparação para a nova temporada.

Enrique rejeitou ser chamado de "gênio", apesar do grande sucesso que alcançou com o Paris Saint-Germain, ressaltando que o segredo de sua evolução não está ligado a um talento excepcional, mas sim à sua paixão pela competição e ao seu desejo permanente de melhorar o desempenho e desenvolver sua relação com os jogadores e a equipe.

O treinador espanhol explicou que busca convencer seus jogadores em vez de se limitar a dar ordens, considerando que a compreensão do jogo e a capacidade de explicá-lo de forma simplificada aos jogadores são um dos fatores mais importantes que o ajudam a extrair o melhor deles, enfatizando que é esse desejo de evolução contínua que o move mesmo após conquistar os maiores títulos.

Enrique entende que o próximo desafio do Paris Saint-Germain está em manter sua posição entre os grandes do continente, depois que a equipe passou de uma fase em que não era vista como uma candidata principal a vencer a Liga dos Campeões da Europa para um dos mais destacados candidatos ao título.

O treinador espanhol apontou que sua equipe tem agora uma oportunidade histórica de igualar o feito do Real Madrid, ao vencer o título da Liga dos Campeões da Europa pela terceira vez consecutiva, ressaltando que esse objetivo representa um estímulo excepcional para os jogadores e a comissão técnica, e que a equipe não quer se contentar com o que conquistou no passado.

Enrique enfatizou que manter-se no topo é muito mais difícil do que chegar até lá, explicando que o Paris Saint-Germain agora é obrigado a trabalhar ainda mais para preservar sua nova posição, depois de ter conquistado o respeito dos adversários e se tornado uma equipe que não pode ser descartada das contas do título europeu.

Ao falar sobre sua experiência com o clube parisiense, Enrique revelou que o projeto do Paris Saint-Germain foi o mais empolgante para ele entre os seus projetos como treinador, relembrando o momento de seu encontro com o conselheiro esportivo Luís Campos, que, segundo ele, precisou de apenas 15 minutos para descobrir que havia total sintonia de visão entre os dois.

O treinador confirmou que se sente à vontade dentro do clube, dizendo que gosta de iniciar cada temporada em meio ao apoio da diretoria e da torcida, e que anseia por continuar trabalhando e conquistar mais vitórias, apesar de reconhecer a dificuldade de repetir os êxitos que a equipe alcançou nos últimos anos.