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JuventusGetty Images

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13: uma arma de sempre salva a Juventus diante do Parma

L. Spalletti
T. Koopmeiners
N. Gonzalez
Itália
Países Baixos
Argentina

Disputa paralela contra a Inter

A Juventus provou a força do seu banco de reservas, algo confirmado pela dupla Nicolás González e Teun Koopmeiners, acionada pelo técnico Luciano Spalletti no segundo tempo da partida contra o Parma, na noite de sábado, na segunda rodada do Campeonato Italiano.

O time em preto e branco não conseguiu balançar as redes ao longo de todo o primeiro tempo, o que levou Spalletti a recorrer ao banco de reservas, onde Nicolás González marcou o primeiro gol aos 62 minutos, e depois o outro reserva, Teun Koopmeiners, acrescentou o segundo gol aos 88 minutos, poucos minutos após entrar em campo.

A rede Opta destacou que o impacto dos reservas da Juventus não é nenhuma novidade, já que a equipe é a que mais se beneficia de seus reservas, que marcaram 13 gols desde o início da temporada passada.



Nenhum time do Campeonato Italiano marcou mais gols do que esse número, revelando ainda que a Juventus está empatada com a Inter, com o mesmo saldo.



A Juventus havia começado a temporada com uma vitória sobre o Frosinone por 1 a 0, enquanto o Parma segue sem pontos, depois de também ter perdido na primeira rodada para o Cagliari por 1 a 0.

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