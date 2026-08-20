10 milhões acenderam a polêmica: qual é a verdade sobre a crise de Núñez com o Al-Hilal?

Relatos da imprensa nas últimas horas provocaram ampla polêmica sobre os detalhes do empréstimo do uruguaio Darwin Núñez do Al-Hilal para o Al-Diriyah, depois que circularam informações de que o "Al-Zaeem" arcaria com grande parte do salário de seu atacante durante o período de empréstimo, em uma negociação que levantou questionamentos sobre o custo real da decisão.

Segundo o que foi divulgado, o Al-Hilal arcaria com cerca de 10 milhões de euros do salário anual de Núñez, enquanto o Al-Diriyah se responsabilizaria por pagar apenas 5 milhões de euros ao jogador, de um salário total que chega a 15 milhões de euros por ano, o que fez com que os detalhes da negociação se tornassem alvo de grande debate entre os torcedores.

Esses números provocaram amplas reações, especialmente porque o fato de o Al-Hilal arcar com a maior parte do salário de um jogador que se transferiu a outro clube por empréstimo pode levantar questionamentos sobre a viabilidade financeira da negociação, sobretudo diante do esforço dos clubes em gerir seus elencos e orçamentos de forma mais eficiente.

Versão diferente nega que o Al-Hilal arque com qualquer parte

Mas essa versão não passou sem contestação, já que o jornal saudita "Al-Yaum" revelou detalhes totalmente distintos, afirmando que o Al-Hilal não arcará com nenhuma parte do salário de Núñez durante seu período no Al-Diriyah.

Segundo o que o jornal noticiou, o que foi divulgado sobre o pagamento pelo Al-Hilal do valor de 10 milhões de euros do salário do jogador não corresponde à realidade do acordo, o que significa que o Al-Diriyah será o responsável pelo salário de Núñez durante o período de empréstimo, sem impor ao "Al-Zaeem" encargos financeiros adicionais relacionados a esse aspecto.

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Assim, a polêmica permanece em torno da verdade sobre os detalhes financeiros da negociação, diante da existência de duas versões contraditórias; a primeira fala que o Al-Hilal arcaria com 10 milhões de euros do salário de Núñez, e a segunda nega isso por completo, tornando o quadro final vinculado ao que revelarão os detalhes oficiais do contrato e do acordo entre as partes.

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De qualquer forma, o caso Núñez deixou de ser apenas uma transferência de jogador do Al-Hilal para o Al-Diriyah e passou a ser uma discussão sobre o real valor financeiro do empréstimo e sobre quem arca com o salário do jogador, em meio à expectativa dos torcedores por conhecer a versão precisa que encerre a polêmica sobre os 10 milhões de euros.