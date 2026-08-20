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Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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10 milhões acenderam a polêmica: qual é a verdade sobre a crise de Núñez com o Al-Hilal?

Al Hilal
Campeonato Saudita
D. Nunez
Arábia Saudita
Uruguai

Salário exorbitante abre espaço para polêmica

Relatos da imprensa nas últimas horas provocaram ampla polêmica sobre os detalhes do empréstimo do uruguaio Darwin Núñez do Al-Hilal para o Al-Diriyah, depois que circularam informações de que o "Al-Zaeem" arcaria com grande parte do salário de seu atacante durante o período de empréstimo, em uma negociação que levantou questionamentos sobre o custo real da decisão.

Segundo o que foi divulgado, o Al-Hilal arcaria com cerca de 10 milhões de euros do salário anual de Núñez, enquanto o Al-Diriyah se responsabilizaria por pagar apenas 5 milhões de euros ao jogador, de um salário total que chega a 15 milhões de euros por ano, o que fez com que os detalhes da negociação se tornassem alvo de grande debate entre os torcedores.

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Esses números provocaram amplas reações, especialmente porque o fato de o Al-Hilal arcar com a maior parte do salário de um jogador que se transferiu a outro clube por empréstimo pode levantar questionamentos sobre a viabilidade financeira da negociação, sobretudo diante do esforço dos clubes em gerir seus elencos e orçamentos de forma mais eficiente.

Versão diferente nega que o Al-Hilal arque com qualquer parte

Mas essa versão não passou sem contestação, já que o jornal saudita "Al-Yaum" revelou detalhes totalmente distintos, afirmando que o Al-Hilal não arcará com nenhuma parte do salário de Núñez durante seu período no Al-Diriyah.

Campeonato Saudita
Al-Khaleej crest
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Al Hilal
HIL

Segundo o que o jornal noticiou, o que foi divulgado sobre o pagamento pelo Al-Hilal do valor de 10 milhões de euros do salário do jogador não corresponde à realidade do acordo, o que significa que o Al-Diriyah será o responsável pelo salário de Núñez durante o período de empréstimo, sem impor ao "Al-Zaeem" encargos financeiros adicionais relacionados a esse aspecto.

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Assim, a polêmica permanece em torno da verdade sobre os detalhes financeiros da negociação, diante da existência de duas versões contraditórias; a primeira fala que o Al-Hilal arcaria com 10 milhões de euros do salário de Núñez, e a segunda nega isso por completo, tornando o quadro final vinculado ao que revelarão os detalhes oficiais do contrato e do acordo entre as partes.

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De qualquer forma, o caso Núñez deixou de ser apenas uma transferência de jogador do Al-Hilal para o Al-Diriyah e passou a ser uma discussão sobre o real valor financeiro do empréstimo e sobre quem arca com o salário do jogador, em meio à expectativa dos torcedores por conhecer a versão precisa que encerre a polêmica sobre os 10 milhões de euros.

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