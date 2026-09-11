O inglês Ivan Toney, atacante do Al-Ahli, superou seu antecessor sírio Omar Al-Somah, ao marcar seu décimo gol na atual temporada da Roshn Saudi League.

O Al-Ahli recebeu o Al-Hazm nesta sexta-feira, no estádio Al-Inma, em Jidá, pela sétima rodada da Roshn Saudi League.

Ivan Toney marcou o segundo gol do Al-Ahli contra o Al-Hazm, aos 32 minutos de jogo, de pênalti que ele próprio sofreu.

No último minuto do primeiro tempo, o atacante inglês marcou seu segundo gol e o terceiro de sua equipe, depois que o goleiro defendeu uma finalização de Saleh Abu Al-Shamat, antes de a bola sobrar para ele diante do gol vazio.

Com isso, Toney chega ao seu décimo gol na atual temporada da Roshn Saudi League, assumindo a liderança da artilharia da competição, com uma vantagem de 6 gols completos sobre o seu perseguidor mais próximo.

O jogador de 30 anos marcou esses 10 gols em apenas 7 primeiras rodadas, o melhor início de sua história com o Al-Ahli, desde que chegou às suas fileiras no verão de 2024, vindo do Brentford.

Toney só havia marcado seu décimo gol na temporada 2024-2025 após 17 partidas no Campeonato Saudita, enquanto marcou o mesmo número após 13 partidas na temporada passada.

Ivan Toney também igualou o recorde histórico registrado em nome de Omar Al-Somah, que era o único jogador a ter marcado 10 gols nas 7 primeiras rodadas do Campeonato Saudita, desde o início da temporada 2009-2010.

O atacante sírio alcançou esse recorde também com o Al-Ahli, mais precisamente nas 7 primeiras rodadas da temporada 2016-2017 do Campeonato Saudita, segundo a rede de estatísticas "Opta".

Vale lembrar que Ivan Toney nunca havia sido coroado artilheiro do Campeonato Saudita, tendo ficado como vice do português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, na temporada retrasada, e do mexicano Julián Quiñones, estrela do Al-Qadsiah, na temporada passada.

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