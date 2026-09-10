Uma reportagem publicada nesta quinta-feira afirmou que Lamine Yamal, estrela do Barcelona, começou a trilhar o caminho da antiga lenda do clube, Lionel Messi.

O jogador de 19 anos vestiu a braçadeira de capitão do Barcelona na partida contra o Feyenoord (5 a 1) pela Liga dos Campeões da Europa, na última quarta-feira. Esse acontecimento representa um ponto de virada, pois reforça o status do craque, que goza de popularidade mundial graças às suas habilidades individuais.

Além disso, Lamine Yamal marcou seu primeiro gol de falta direta com o Barcelona ontem.

O jornal "Mundo Deportivo" afirmou que, até a noite de ontem, Lamine Yamal havia cobrado sete faltas com o Barcelona nas últimas três temporadas. Uma delas, contra o Girona na temporada 2024-2025, resultou em gol. Mas a súmula da partida creditou o lance a Krejci, como gol contra. Por isso, seu gol de bomba de ontem é considerado o primeiro gol dele de falta com o Barcelona.

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Ele dedicou esse gol a Raphinha, o batedor habitual de faltas da equipe, que disse a Lamine Yamal ontem que ele marcaria um gol ao vê-lo um pouco frustrado.

Lionel Messi levou anos para se tornar um especialista em cobranças de falta no Barcelona e acabou marcando 50 gols de falta pelo clube. E agora Lamine Yamal abriu sua conta e, é claro, almeja alcançar o número da lenda argentina.