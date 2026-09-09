Ziyech chega ao Rio, é recebido por torcida do Botafogo e exalta o futebol brasileiro

Hakim Ziyech chegou ao Rio de Janeiro na noite desta terça-feira (8) para finalizar sua transferência ao Botafogo. Aos 33 anos, o atacante marroquino foi recebido por torcedores alvinegros no Aeroporto do Galeão, onde ouviu seu nome ser cantado e falou pela primeira vez como futuro jogador do clube.
Ziyech desembarcou às 19h39 (de Brasília), passou pelos procedimentos burocráticos e encontrou o diretor de futebol Léo Coelho. Com uma bandeira e um cachecol do Botafogo, tirou fotos no salão nobre do aeroporto e falou sobre a expectativa para a nova etapa da carreira.
"Tudo foi bom. O voo foi um pouco longo, mas foi bom. Estou animado. Minha primeira vez aqui, mas esteve sempre na minha lista. Agora virou realidade. Ainda não sei muito (sobre a cidade). Estou muito animado. É o país número 1 do futebol. É a forma de viver aqui, algo que toca em mim e quero experimentar", afirmou à imprensa.