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Luis Felipe Gonçalves

Ziyech chega ao Rio, é recebido por torcida do Botafogo e exalta o futebol brasileiro

Mercado da bola
Botafogo
H. Ziyech
Ajax
Chelsea
Wydad Casablanca

Jogador marroquino foi recepcionado por alvinegros e se animou com o país

Hakim Ziyech chegou ao Rio de Janeiro na noite desta terça-feira (8) para finalizar sua transferência ao Botafogo. Aos 33 anos, o atacante marroquino foi recebido por torcedores alvinegros no Aeroporto do Galeão, onde ouviu seu nome ser cantado e falou pela primeira vez como futuro jogador do clube.

Ziyech desembarcou às 19h39 (de Brasília), passou pelos procedimentos burocráticos e encontrou o diretor de futebol Léo Coelho. Com uma bandeira e um cachecol do Botafogo, tirou fotos no salão nobre do aeroporto e falou sobre a expectativa para a nova etapa da carreira.

"Tudo foi bom. O voo foi um pouco longo, mas foi bom. Estou animado. Minha primeira vez aqui, mas esteve sempre na minha lista. Agora virou realidade. Ainda não sei muito (sobre a cidade). Estou muito animado. É o país número 1 do futebol. É a forma de viver aqui, algo que toca em mim e quero experimentar", afirmou à imprensa.

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    Principal contratação do Alvinegro

    A chegada do marroquino também foi marcada pela festa dos torcedores que aguardavam no Galeão. Os alvinegros cantaram "Ah, Salamaleico", adaptação de "As-Salamu Alaikum", tradicional cumprimento em árabe, além de entoarem músicas com o nome do novo reforço.

    Ziyech fará exames médicos nesta quarta-feira antes de assinar contrato com o Botafogo, válido até dezembro de 2028. O atacante se despediu do Wydad Casablanca no último fim de semana, após chegar a um acordo verbal com o Alvinegro.

    O marroquino é tratado como a principal contratação do Botafogo na atual janela e chega para uma posição buscada pela comissão técnica: a de ponta canhoto. Na última temporada pelo Wydad, disputou 16 partidas, marcou nove gols e deu duas assistências.

    Ziyech também foi um dos destaques da histórica campanha do Marrocos na Copa do Mundo de 2022, quando a seleção terminou na quarta colocação.

    Ele é o oitavo reforço contratado pelo Botafogo nesta janela. O clube também apresentou nesta terça-feira o zagueiro Arthur Chaves, ex-Hoffenheim. Antes, já haviam sido anunciados Warleson, Gabriel Batista, Paulinho, Lucas Monzón, Domingos Andrade e Danilo Pereira.

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    Auge na Holanda

    Filho de imigrantes marroquinos, Ziyech nasceu em Dronten, na Holanda, e fez toda a formação como jogador no país. Apesar de ter nascido em território holandês, escolheu defender a seleção do Marrocos.

    O atacante iniciou a carreira profissional no Heerenveen, em 2012, e também passou pelo Twente antes de chegar ao Ajax, em 2016. Em quatro temporadas pelo clube de Amsterdã, disputou 165 partidas, marcou 49 gols e deu 78 assistências.

    Ziyech foi eleito o melhor jogador do Ajax em 2018 e conquistou o Campeonato Holandês, a Copa da Holanda e a Supercopa.

    Na temporada 2018/19, integrou a geração histórica do clube comandada por Erik ten Hag. Ao lado de nomes como Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Dušan Tadić e David Neres, ajudou o Ajax a chegar à semifinal da Liga dos Campeões.

    No caminho, o time eliminou o Real Madrid com uma vitória por 4 a 1 no Santiago Bernabéu e também superou a Juventus. A queda veio diante do Tottenham, que avançou após uma virada no jogo de volta graças a três gols de Lucas Moura.

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    Chegada ao Chelsea e mudanças na carreira

    O desempenho pelo Ajax levou Ziyech ao Chelsea em 2020. Pelo clube inglês, o atacante disputou 107 partidas, marcou 14 gols e deu 12 assistências.

    Apesar de não atingir os números esperados e viver momentos de oscilação, conquistou títulos importantes em Londres: a Liga dos Campeões, a Supercopa da Europa e o Mundial de Clubes da Fifa, vencido sobre o Palmeiras.

    Em 2023, Ziyech foi para o Galatasaray por empréstimo e posteriormente assinou em definitivo. Pelo clube turco, somou 34 jogos, 13 participações em gols e conquistou dois Campeonatos Turcos e uma Supercopa.

    Em 2025, o marroquino deixou a Europa e assinou sem custos com o Al-Duhail, do Catar. A passagem, porém, foi discreta: em menos de um ano, acumulou cerca de 800 minutos em campo, com um gol e uma assistência.

    Ziyech retornou ao futebol marroquino para defender o Wydad Casablanca, seu único clube do país de origem na carreira. Foram 16 jogos, nove gols e duas assistências antes da rescisão para acertar sua chegada ao Botafogo.

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