Zica de Erling Haaland contra o Real Madrid acabou, mas outras estrelas do Manchester City precisam ajudar o artilheiro a bater Antonio Rudiger para seguir na Champions League

O norueguês finalmente marcou contra os Merengues na quinta tentativa, mas terá que elevar seu nível contra seu maior adversário da defesa

Antes da semana passada, Erling Haaland tinha um histórico paradoxal contra o Real Madrid: nunca havia marcado contra os espanhóis em quatro jogos, mas também nunca havia perdido para eles. O Manchester City venceu a semifinal da Champions League 2022/23 por 5 a 1 no agregado, mas caiu nas quartas de final do ano passado nos pênaltis após dois empates.

O jejum finalmente acabou na última terça-feira, quando Haaland marcou duas vezes na primeira partida do mata-mata. No entanto, ironicamente, sua melhor atuação individual contra o Madrid coincidiu com a pior exibição coletiva do City e um novo colapso tardio, deixando o time de Pep Guardiola com tudo por fazer para seguir vivo na Europa.

Recuperado de uma lesão sofrida contra o Newcastle, Haaland agora busca seu primeiro gol no Santiago Bernabéu. Mas terá um desafio enorme pela frente: Antonio Rudiger.