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Zero regalia para Cris! Jesus avisa que nem cinco Bolas de Ouro vão salvar o capitão de ir para o banco
Jesus faz alerta sobre convocação ao icônico capitão Ronaldo
O novo técnico de Portugal, Jorge Jesus, deixou sua política de seleção absolutamente clara em relação ao capitão da seleção, Cristiano Ronaldo, após anunciar uma convocação de 25 jogadores para os primeiros compromissos da equipe na Liga das Nações da UEFA. O treinador de 72 anos enfatizou que a reputação individual não terá peso na definição de sua equipe titular.
Ao falar com os repórteres, Jesus insistiu que cada integrante do elenco precisa conquistar seu lugar com base exclusivamente no que apresentar nos treinos e nas partidas.
O treinador acrescentou que alcançar marcas na carreira, como chegar a 1.000 gols, deve seguir como um foco principal em nível de clube, e não na seleção.
- SOPA Images
Técnico declara que status na Bola de Ouro não conta para nada
Ao ser questionado sobre como administra o escrutínio em torno de Ronaldo, Jesus adotou uma postura direta sobre a disciplina do elenco. O treinador destacou que histórico e prêmios não darão imunidade contra uma eventual saída do time caso o nível de desempenho fique abaixo do esperado.
Tendo trabalhado juntos anteriormente, o técnico não viu necessidade de ter conversas privadas antes do anúncio da convocação.
"Cris é um jogador como qualquer outro. Se jogar bem, joga; se não jogar bem, não joga", declarou Jesus. "Cris tem um status diferente, tem cinco Bolas de Ouro, mas isso conta para as minhas decisões? Não conta para nada, zero."
Visão tática reformula os papéis de Felix e Leao
Além de esclarecer sua posição sobre CR7, Jesus delineou uma identidade tática distinta da de seu antecessor, Roberto Martinez. O treinador confirmou que prefere um sistema com dois atacantes centrais, em vez de um terceiro meio-campista, redefinindo funções-chave no setor ofensivo.
Ele explicou que Joao Felix atuará estritamente como atacante central, enquanto Rafael Leao também jogará por dentro.
"Joao Felix não é um jogador para atuar na ponta comigo. Ele sempre será um segundo atacante e um centroavante", explicou Jesus. "Rafael Leao sempre jogou como centroavante para mim."
- AFP
Portugal se prepara para uma intensa janela da Liga das Nações
Portugal começa a defesa do título do Grupo A4 contra o País de Gales em 24 de setembro, no Estádio José Alvalade, em Lisboa. A seleção depois viaja para enfrentar a Noruega em 27 de setembro, antes de visitar a Dinamarca em 1º de outubro.
A rodada quádrupla de jogos será concluída em 4 de outubro, quando Portugal recebe a Noruega no Estádio do Dragão.
Com 13 jogadoras que já trabalharam com ele incluídas no grupo, Jesus pretende implementar rapidamente suas ideias táticas.
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