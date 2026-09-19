O novo técnico de Portugal, Jorge Jesus, deixou sua política de seleção absolutamente clara em relação ao capitão da seleção, Cristiano Ronaldo, após anunciar uma convocação de 25 jogadores para os primeiros compromissos da equipe na Liga das Nações da UEFA. O treinador de 72 anos enfatizou que a reputação individual não terá peso na definição de sua equipe titular.

Ao falar com os repórteres, Jesus insistiu que cada integrante do elenco precisa conquistar seu lugar com base exclusivamente no que apresentar nos treinos e nas partidas.

O treinador acrescentou que alcançar marcas na carreira, como chegar a 1.000 gols, deve seguir como um foco principal em nível de clube, e não na seleção.