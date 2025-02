Russos fizeram proposta pela aquisição do meia-atacante argentino de 27 anos, mas ouviram recusa do Timão no mercado da bola

O Zenit, da Rússia, tentou a contratação de Rodrigo Garro, atualmente no Corinthians, antes de Matheus Pereira, do Cruzeiro, no mercado da bola

A proposta feita pelos russos foi de € 20 milhões mais € 2 de bônus, mas o Timão descartou negociá-lo nestes moldes

O Corinthians só aceitaria a liberação do atleta por um valor superior ao sugerido pelo Zenit, da Rússia, na ocasião