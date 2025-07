As zebras da Copa do Brasil: as principais surpresas da história do tradicional torneio mata-mata

Conheça as principais surpresas na principal competição de mata-mata do país

No universo imprevisível do futebol, poucos torneios carregam a emoção das zebras como a Copa do Brasil. Desde sua criação, o campeonato mata-mata tem sido palco de verdadeiras reviravoltas, onde times desacreditados entram em campo com a missão de desafiar gigantes e surpreender torcedores pelo país afora.

Ao longo dos anos, clubes modestos deixaram marcas inesquecíveis, eliminando favoritos e escrevendo capítulos surpreendentes na história da Copa do Brasil. Seja pela garra, pela estratégia ou pela sorte do momento, essas zebras conquistaram corações e provaram que, em um jogo decisivo, qualquer time pode virar o jogo.

Abaixo, a GOAL relembra as principais surpresas do mata-mata da competição nacional.