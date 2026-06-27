Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
XhakaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Xhaka sonha com o Chelsea ao lado de Xabi Alonso

Chelsea
Mercado da bola
G. Xhaka

O suíço já foi treinado pelo técnico espanhol no Bayer Leverkusen

Segundo Fabrizio Romano, Granit Xhaka poderia ser a contratação surpresa do Chelsea para o meio-campo. O meio-campista suíço, que já foi treinado por Xabi Alonso no Bayer Leverkusen, quer se reunir novamente com o técnico espanhol e manifestou o desejo de voltar a Londres, onde já jogou pelo Arsenal entre 2016 e 2023.


  • Xhaka, nascido em 1992 e que atuou pelo Sunderland na última temporada, está disposto a aceitar qualquer condição contratual para se juntar ao Chelsea, reencontrar Xabi Alonso e voltar a Londres. As negociações estão em andamento.

    • Publicidade