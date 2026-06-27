Segundo Fabrizio Romano, Granit Xhaka poderia ser a contratação surpresa do Chelsea para o meio-campo. O meio-campista suíço, que já foi treinado por Xabi Alonso no Bayer Leverkusen, quer se reunir novamente com o técnico espanhol e manifestou o desejo de voltar a Londres, onde já jogou pelo Arsenal entre 2016 e 2023.
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Xhaka sonha com o Chelsea ao lado de Xabi Alonso
Xhaka, nascido em 1992 e que atuou pelo Sunderland na última temporada, está disposto a aceitar qualquer condição contratual para se juntar ao Chelsea, reencontrar Xabi Alonso e voltar a Londres. As negociações estão em andamento.