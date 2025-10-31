Xabi Alonso revela conversa com Vinícius Junior e consequência do pedido de desculpas ao Real Madrid
Vinícius Junior pede desculpas após reação explosiva no El Clásico
O ponta brasileiro estava em grande forma durante a vitória por 2 a 1 no El Clásico contra o rival Barcelona, no Santiago Bernabéu, no último fim de semana, exibindo uma atuação que desestabilizou a defesa visitante em diversas ocasiões. Apesar de todo o seu brilho pela esquerda, ele foi substituído aos 27 minutos do segunto tempo por Xabi Alonso.
“Eu? Eu? Mister, mister! Eu?”, exclamou Vini Jr., incrédulo, enquanto Alonso se preparava para colocar Rodrygo em campo. O camisa 7 do Real Madrid deixou o gramado visivelmente irritado com a decisão e seguiu direto para o túnel. “Sempre eu... Estou saindo do time. É melhor eu sair”, teria murmurado a caminho do vestiário, em vez de se sentar com os companheiros no banco de reservas.
Ele acabou retornando ao banco antes do apito final, mas sua reação causou grande repercussão negativa. Segundo relatos na Espanha, o Real Madrid ficou descontente com o comportamento de Vinícius e considerou suas ações injustificáveis. Ainda assim, o clube optou por não aplicar multas ou sanções disciplinares.
Após o episódio, Vini publicou um pedido público de desculpas. “Hoje quero pedir desculpas a todos os madridistas pela minha reação ao ser substituído no El Clásico”, escreveu em um comunicado no X, na quarta-feira. “Assim como já fiz pessoalmente durante o treino de hoje, também quero me desculpar novamente com meus companheiros, com o clube e com o presidente. Às vezes, a paixão fala mais alto, porque sempre quero vencer e ajudar minha equipe. Meu caráter competitivo vem do amor que sinto por este clube e por tudo o que ele representa. Prometo continuar lutando a cada segundo pelo bem do Real Madrid, como venho fazendo desde o primeiro dia.”
- Getty Images Sport
Xabi Alonso esclarece a situação sobre Vinícius Junior
Após o El Clásico, Xabi Alonso disse aos repórteres que teria uma conversa com o jogador de 25 anos. “O caráter do Vini? Existem diferentes personalidades em qualquer vestiário. Agora vamos aproveitar a vitória, depois teremos uma conversa, com certeza”, afirmou o treinador.
Durante a coletiva de imprensa antes do confronto deste sábado com o Valencia, Alonso comentou sobre o pedido público de desculpas de Vinícius Junior., confirmando que a questão está resolvida. “Vinícius se desculpou comigo? Tivemos uma reunião com todos na quarta-feira, e Vinícius foi impecável. Ele falou com sinceridade e foi muito bom. Para mim, o assunto está encerrado.”
Questionado sobre o fato de não ter sido mencionado na declaração pública do jogador, Alonso respondeu: “Foi uma declaração muito valiosa, muito positiva. Ele demonstrou honestidade. Falou com o coração. O que ele disse foi o mais importante, e eu fiquei muito satisfeito. Já disse, fiquei muito orgulhoso e o assunto foi resolvido naquela mesma quarta-feira. Treinamos bem ontem, vejo o Vini indo bem, e estamos todos no mesmo barco, remando na mesma direção.”
O ex-treinador do Bayer Leverkusen também confirmou que Vini não será punido. “Está encerrado. Temos um jogo amanhã e não haverá qualquer represália contra ele”, disse Alonso, antes de acrescentar: “Acho que o time, e todos, incluindo Vinícius, estão focados no que realmente importa. Todos querem estar em campo. O foco é o mesmo. Queremos seguir em frente com segurança.”
Discussão com Xabi Alonso não afetará planos de renovação de Vinícius Junior
Nos últimos meses, aumentaram as especulações sobre o futuro de Vinícius Junior no Real Madrid, após uma paralisação nas negociações de renovação entre o jogador e o clube. O atacante brasileiro estaria buscando um aumento salarial que o colocasse no mesmo patamar de seu companheiro de equipe Kylian Mbappé, atualmente o jogador mais bem pago do elenco merengue.
Ainda assim, relatos recentes indicam que tanto Vinícius quanto o Real Madrid desejam seguir juntos. “Meu amor por este clube nunca mudará”, declarou o brasileiro recentemente, mesmo que sua posição no time pareça ter sido afetada desde a chegada de Mbappé.
Embora ainda não haja uma nova data marcada para retomar as conversas, a expectativa é de que as partes cheguem a um acordo antes do meio do próximo ano. O clube pretende manter Vini pelo menos até 2030, enquanto seu contrato atual é válido até 2027.
- AFP
Vinícius Junior começará contra o Valencia?
Em seus primeiros meses no comando no Santiago Bernabéu, Xabi Alonso deixou claro que é um defensor convicto da rotação de elenco — os Merengues ainda não repetiram a mesma escalação inicial em partidas consecutivas. No caso de Vinícius Junior, o atacante completou os 90 minutos apenas três vezes em 13 jogos nesta temporada. Embora sua reação à substituição no clássico contra o Barcelona possa ter influenciado a decisão de Alonso de eventualmente deixá-lo no banco contra o Valencia neste sábado, ainda não está definido se o treinador irá restabelecer o brasileiro ao time titular ou dará outra oportunidade a Rodrygo na ponta esquerda.