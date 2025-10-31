Xabi Alonso revela conversa com Vinícius Junior e consequência do pedido de desculpas ao Real Madrid

O ponta brasileiro estava em grande forma durante a vitória por 2 a 1 no El Clásico contra o rival Barcelona, no Santiago Bernabéu, no último fim de semana, exibindo uma atuação que desestabilizou a defesa visitante em diversas ocasiões. Apesar de todo o seu brilho pela esquerda, ele foi substituído aos 27 minutos do segunto tempo por Xabi Alonso.

“Eu? Eu? Mister, mister! Eu?”, exclamou Vini Jr., incrédulo, enquanto Alonso se preparava para colocar Rodrygo em campo. O camisa 7 do Real Madrid deixou o gramado visivelmente irritado com a decisão e seguiu direto para o túnel. “Sempre eu... Estou saindo do time. É melhor eu sair”, teria murmurado a caminho do vestiário, em vez de se sentar com os companheiros no banco de reservas.

Ele acabou retornando ao banco antes do apito final, mas sua reação causou grande repercussão negativa. Segundo relatos na Espanha, o Real Madrid ficou descontente com o comportamento de Vinícius e considerou suas ações injustificáveis. Ainda assim, o clube optou por não aplicar multas ou sanções disciplinares.

Após o episódio, Vini publicou um pedido público de desculpas. “Hoje quero pedir desculpas a todos os madridistas pela minha reação ao ser substituído no El Clásico”, escreveu em um comunicado no X, na quarta-feira. “Assim como já fiz pessoalmente durante o treino de hoje, também quero me desculpar novamente com meus companheiros, com o clube e com o presidente. Às vezes, a paixão fala mais alto, porque sempre quero vencer e ajudar minha equipe. Meu caráter competitivo vem do amor que sinto por este clube e por tudo o que ele representa. Prometo continuar lutando a cada segundo pelo bem do Real Madrid, como venho fazendo desde o primeiro dia.”