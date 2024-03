Com Xabi Alonso fora, técnico do Brighton é o substituto ideal para Jurgen Klopp no Liverpool

O italiano já tem muitos admiradores em Anfield e terá mais uma chance de impressionar no confronto da Premier League

Enquanto Roberto De Zerbi se dirigia ao quarto árbitro durante o confronto de outubro de 2023, entre Brighton e Liverpool, a intensidade e a indignação refletidas em seus olhos devem ter ecoado com familiaridade para Jurgen Klopp. O técnico dos Reds estava bem ciente do que estava prestes a acontecer e, assim, rapidamente se colocou estrategicamente entre De Zerbi e Graham Scott, o assistente do jogo, conseguindo acalmar seu colega de profissão.

De Zerbi manteve sua posição após o jogo, defendendo que sua indignação era justificada, argumentando que seu time deveria ter sido beneficiado com um pênalti. No entanto, ele não teve objeções à intervenção de Klopp. "Eu admiro Klopp", declarou ele entusiasticamente durante sua coletiva de imprensa pós-jogo. "Ele pode fazer o que quiser. Tenho um enorme respeito por ele. O considero um dos melhores treinadores do mundo."

Não foi uma grande surpresa, então, que De Zerbi compartilhasse a decepção de muitos na Inglaterra (exceto, talvez, Pep Guardiola) quando Klopp anunciou repentinamente sua decisão de deixar o Liverpool ao final da temporada. "Se ele mudar de liga", lamentou o treinador de 44 anos, "não será bom para a Premier League". No entanto, talvez haja aspectos positivos nessa mudança para De Zerbi.

Mais artigos abaixo