Wrexham na temporada 2024/25: o que esperar do time de Ryan Reynolds e Rob McElhenney?

Os Red Dragons podem sonhar em subir mais uma divisão, mas uma campanha de consolidação parece uma meta mais realista

O Wrexham está a caminho da League One, a terceira divisão inglesa, nesta temporada, após Phil Parkinson ter conduzido a equipe à segunda promoção consecutiva há três meses. Com as comemorações em Las Vegas já no passado, o foco agora está na desafiadora missão que se aproxima.

Desde que Ryan Reynolds e Rob McElhenney assumiram o clube em 2021, os Dragões Vermelhos subiram rapidamente no escalão do futebol, mas a terceira divisão promete ser seu maior desafio até o momento. Conseguir uma promoção na League One não é tarefa fácil, como demonstram os exemplos de Portsmouth, Derby e Ipswich.

Embora a paciência não tenha sido uma característica marcante deste projeto respaldado por Hollywood, Reynolds e McElhenney podem precisar desenvolvê-la nos próximos anos. Ainda assim, o Wrexham teve uma janela de transferências sólida, manteve seus principais jogadores e conta com um treinador experiente. Será que eles conseguirão repetir a façanha de subir mais uma vez de divisão?

O GOAL analisou o que o Wrexham pode esperar em sua primeira temporada na terceira divisão desde 2005...

