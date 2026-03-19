Weah fala sobre a Copa Africana: "Parabéns ao Marrocos. Quem sai de campo é um perdedor"

A decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF) de retirar a vitória da Copa Africana de Nações do Senegal e atribuí-la ao Marrocos continua dando o que falar. Na noite de terça-feira, 17, foi proferida uma decisão histórica que atribuiu a conquista do troféu à seleção de Hakimi, com a seguinte redação: “A seleção senegalesa perdeu por desistência a final da Copa Africana de Nações (CAF) Marrocos 2025, cujo resultado foi registrado como 3 a 0 a favor da Federação Real Marroquina de Futebol”. O motivo? Nos minutos finais da partida, houve um protesto veemente da equipe senegalesa, que primeiro reclamou de um pênalti não marcado e depois explodiu de raiva com a intervenção do VAR, que marcou um pênalti a favor do Marrocos por um contato muito semelhante.



